وقال الموقع المغربي إن سيارات إسعاف تتقاطر على منطقة الحوز منذ الصباح الباكر، بالإضافة إلى شاحنات عسكرية محملة بمعدات لوجستية لإعادة فتح الطرقات المغلقة جراء الانهيارات الصخرية.

وأكد أن قرى جبلية دمرت بشكل كامل تقريبا، مشيرا إلى أنه يتم انتشال الجثث على رأس كل ساعة.

وذكر الموقع أنه عاين خلال زيارة لجماعة أداسيل التي تندرج ضمن بؤرة الهزات الزلزالية التي عرفتها منطقة الحوز في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة وفجر السبت، حجم الخراب الذي حل بمجموعة من القرى والمداشر التي تحولت إلى أطلال.

وأفاد بأن الوصول إلى هذه الجماعة يتطلب حذرا شديدا بفعل الانهيارات الجبلية التي وقعت بسبب الزلزال الذي أدى إلى قطع الطريق لساعات طويلة، بالنظر إلى تساقط صخور ضخمة من الجبال المحيطة بالقرى على الطريق الجبلية الوعرة التي توقفت بها حركة السير.

وأكد أن عناصر القوات المسلحة الملكية حلت بالمكان صباح السبت وقامت بإعادة فتح الطرق الجبلية المغلقة وإزالة الصخور الضخمة لتسهيل عملية مرور سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفيات، وكذا سيارات نقل الموتى التي ظلت مرابطة بالقرى المحيطة بمنطقة الحوز.