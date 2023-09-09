وأكد الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الرومانية، كونستانتين سبينو، لوسائل الإعلام أنه من الممكن أن يكون الحديث حول شيء آخر.

وأضاف: "على الأرجح، هذه طائرة بدون طيار أخرى. هذا المكان بعيد تماما عن المكان الأول. لكننا سنقدم التفاصيل بناء على نتائج الفحص الفني".

روسيا اليوم