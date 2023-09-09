وزارة الدفاع الرومانية تعلن العثور على شظايا جديدة لطائرة مسيّرة
التاريخ
9/9/2023 3:08:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الرومانية العثور على شظايا جديدة لطائرة مسيرة مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي في مدينة بلاورو بمقاطعة تولسيا الرومانية.
وقالت الوزارة في بيانها: "قام أفراد من البحرية الرومانية، المنتشرين في مهام استطلاع في مدينة بلاورو بمقاطعة تولسيا، يوم السبت 9 سبتمبر، بأنشطة بحث في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتهم. ونتيجة للبحث الميداني، تم العثور على شظايا طائرة مسيّرة مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي".
وأكد الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الرومانية، كونستانتين سبينو، لوسائل الإعلام أنه من الممكن أن يكون الحديث حول شيء آخر.
وأضاف: "على الأرجح، هذه طائرة بدون طيار أخرى. هذا المكان بعيد تماما عن المكان الأول. لكننا سنقدم التفاصيل بناء على نتائج الفحص الفني".
روسيا اليوم
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