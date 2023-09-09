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وزارة الدفاع الرومانية تعلن العثور على شظايا جديدة لطائرة مسيّرة

9/9/2023 3:08:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الرومانية العثور على شظايا جديدة لطائرة مسيرة مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي في مدينة بلاورو بمقاطعة تولسيا الرومانية.
وقالت الوزارة في بيانها: "قام أفراد من البحرية الرومانية، المنتشرين في مهام استطلاع في مدينة بلاورو بمقاطعة تولسيا، يوم السبت 9 سبتمبر، بأنشطة بحث في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتهم. ونتيجة للبحث الميداني، تم العثور على شظايا طائرة مسيّرة مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي".

وأكد الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الرومانية، كونستانتين سبينو، لوسائل الإعلام أنه من الممكن أن يكون الحديث حول شيء آخر.
وأضاف: "على الأرجح، هذه طائرة بدون طيار أخرى. هذا المكان بعيد تماما عن المكان الأول. لكننا سنقدم التفاصيل بناء على نتائج الفحص الفني".

روسيا اليوم

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