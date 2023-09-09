قطة شعرت بالزلزال الذي ضرب المغرب قبل لحظات من حدوثه- فيديو

ووثقت فتاتان في مقطع فيديو صراخ القطة التي شعرت بالزلزال المدمر قبل ثوان معدودة من حدوثه.

وأظهر الفيديو الفتاتين أثناء تناولهما الطعام بأحد الأماكن، ثم بدأت القطة في الصراخ فجأة، ما أثار ذعرهما.

وبعدها بلحظات بدأ المكان يهتز بقوة الزلزال حيث قامت الفتاتان من مكانهما بسرعة وبدأتا في الصراخ واختبأتا تحت طاولة.

وفي الفيديو يسمع صوت إحداهما وهي تبكي بصوت عال: "اهربي، سلمى هنموت هون".