قطة شعرت بالزلزال الذي ضرب المغرب قبل لحظات من حدوثه- فيديو
التاريخ
9/9/2023 3:08:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق صوت مواء قطة بصوت عال لحظات قبل وقوع الزلزال الذي ضرب المغرب وخلف إلى حد الآن أكثر من 1000 ضحية ومئات المصابين.
ووثقت فتاتان في مقطع فيديو صراخ القطة التي شعرت بالزلزال المدمر قبل ثوان معدودة من حدوثه.
وأظهر الفيديو الفتاتين أثناء تناولهما الطعام بأحد الأماكن، ثم بدأت القطة في الصراخ فجأة، ما أثار ذعرهما.
وبعدها بلحظات بدأ المكان يهتز بقوة الزلزال حيث قامت الفتاتان من مكانهما بسرعة وبدأتا في الصراخ واختبأتا تحت طاولة.
وفي الفيديو يسمع صوت إحداهما وهي تبكي بصوت عال: "اهربي، سلمى هنموت هون".
MENAFN09092023000208011052ID1107038175
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.