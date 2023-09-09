Saturday, 09 September 2023 11:25 GMT

دولة عربية تعلن عطلة طارئة غدا وإخلاء مناطق

9/9/2023 3:08:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت اللجنة الليبية العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، اليوم السبت، يومي الأحد والاثنين القادمين عطلة طارئة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة شرق ليبيا.

وأوضح بيان اللجنة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب أن العطلة تشمل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة.
وعقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، اليوم، اجتماعا طارئا مع أعضاء اللجنة، حيث دعت جميع عمداء البلديات المعنية بسوء الأحوال الجوية إلى اتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل إخلاء جميع المناطق التي يتوقع أن تشهد فيضان الأودية والسيول بها، من السكان والثروة الحيوانية.
ووجهت اللجنة جميع المؤسسات الصحية وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية برفع حالة الطوارئ القصوى، والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الأيام الثلاثة القادمة، تحسبا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية".
واتفق أعضاء اللجنة على أن تبقى في حالة انعقاد دائم طيلة الفترة المحددة لسوء الأحوال الجوية، ومتابعتها باستمرار الأحداث على مدى الساعة.

روسيا اليوم

MENAFN09092023000208011052ID1107038174

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث