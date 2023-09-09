دولة عربية تعلن عطلة طارئة غدا وإخلاء مناطق

وأوضح بيان اللجنة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب أن العطلة تشمل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة.

وعقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، اليوم، اجتماعا طارئا مع أعضاء اللجنة، حيث دعت جميع عمداء البلديات المعنية بسوء الأحوال الجوية إلى اتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل إخلاء جميع المناطق التي يتوقع أن تشهد فيضان الأودية والسيول بها، من السكان والثروة الحيوانية.

ووجهت اللجنة جميع المؤسسات الصحية وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية برفع حالة الطوارئ القصوى، والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الأيام الثلاثة القادمة، تحسبا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية".

واتفق أعضاء اللجنة على أن تبقى في حالة انعقاد دائم طيلة الفترة المحددة لسوء الأحوال الجوية، ومتابعتها باستمرار الأحداث على مدى الساعة.

روسيا اليوم