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الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غرب القرم

9/9/2023 3:08:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرتين أوكرانيتين في غرب الجمهورية.
وقال أكسينوف: "أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين معاديتين أخريين في غرب شبه جزيرة القرم. يرجى الاعتماد على مصادر المعلومات الرسمية فقط".

وفي وقت سابق، أفاد أكسينوف أنه تم إسقاط طائرة بدون طيار في المنطقة الشمالية الغربية من شبه جزيرة القرم.
وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، وتحبطها الدفاعات الروسية بفعالية، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية منها.

روسيا اليوم

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