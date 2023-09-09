الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غرب القرم

وفي وقت سابق، أفاد أكسينوف أنه تم إسقاط طائرة بدون طيار في المنطقة الشمالية الغربية من شبه جزيرة القرم.

وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، وتحبطها الدفاعات الروسية بفعالية، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية منها.

روسيا اليوم