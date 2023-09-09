ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي بعد الأكل؟



-عسر الهضم

تعد أوراق الشاي حمضية وتؤثر على عملية الهضم، إذا كنت تستهلك البروتين في الوجبة، فإن الحمض الموجود في الشاي سيؤدي إلى تصلب محتوى البروتين، ما يجعل من الصعب هضمه، قد يؤدي هذا إلى الشعور بالانزعاج في البطن وعدم الراحة، تتضمن الأعراض أيضًا انتفاخات وغازات البطن.

-الأنيميا

قد يتعارض شرب الشاي مباشرًة بعد الأكل مع امتصاص الجسم للحديد، ما يتسبب في الإصابة مع المدى الطويل بأنيميا فقر الدم، لذا يوصي خبراء التغذية تجنب تناول الشاي قبل الأكل وبعده بساعة، للحصول على ما يكفي من معدن الحديد عبر الأطعمة.

آثار جانبية أخرى للشاي

يتسبب شرب الشاي يوميًا في زيادة خطر ظهور الأعراض التالية:

-القلق وصعوبة النوم.

-تنفس أسرع.

-صداع.

-زيادة التبول.

-اضطراب نبضات القلب.

-قيء وغثيان.

-العصبية والأرق.

-طنين في الأذنين.

-الارتعاش.

-ارتفاع ضغط الدم.

-فقر دم.

مضاعفات شرب الشاي يوميًا

قد يكون شرب أكثر من 4 أكواب من الشاي الأسود يوميًا أمرًا غير آمن، شرب كميات كبيرة قد يسبب آثار جانبية بسبب محتوى الكافيين، يمكن أن تتراوح هذه الآثار الجانبية من خفيفة إلى خطيرة وتشمل الصداع وعدم انتظام ضربات القلب.

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