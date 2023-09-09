الاحتفال بافتتاح سوق العنب والمنتوجات النسوبة الخامس

ويأمل المزارعون

الفلسطينيون ان يشكل السوق والمعرض قفزة نوعية في تسويق منتجاتهم من جهة وخاصة في ظل موسم اسموه بالمضروب هذا العام نظرا لموجة حر غير مسبوقه اثرت على هذا المنتوج ومن الجهة الاخرى ياملون في الوقوف بجانبهم ودعمهم في ظل ما يعانوه من هجمات للمستوطنين على اراضيهم ومزروعاتهم وفي ظل اغراق السوق الفلسطيني بالعنب الاسرائيلي وكذلك في ظل انعدام كل السبل لتسويق هذه المزرعات.

وفي كلمات الافتتاح قال رئيس البلدية ابراهيم موسى ان الهدف من اقامة هذا السوق هو من اجل تسويق المنتوجات وشعور المزارع الفلسطيني انه ليس لوحده في ظل ما يعانيه من ملاحقات اسرائيلية ومن بينها التمدد الاستيطاني واقتلاع الاشجار ومنع المزارعين في الوصول الى اراضيهم للاعتناء بها حيث يشكل الاعتناء قي الاراضي المحاذية للمستوطنات مخاطرة كبيرة.

واوضح ان السوق في العام الماضي كان مجديا وقد جرى تسويق نحو 22 طنا من العنب من خلال هذا السوق ونقله الى بعض المحافظات الاخرى وهذا ما سيتم هذا العام حيث يانتهاء الايام الثلاثة سيم نقله الى محافظة رام الله والبيرة.

اما محافظ بيت لحم بالانابة محمد طه فقد قال في كلمته التي وجه فيها التحية للمزراعين الواقفين بارادة حديدية في وجه الغطرسة الاسرائيلية والعدوان الذي لا يتوقف بحقهم" اننا نظر الى هذا السوق على انه شكل من اشكال مواجهة الاحتلال وايضا هو شكل من اشكال التمسك بالارض وعرض ما تنتجه من زراعات مختلفة نفتخر بها لانها تشكل جزءا اساسيا من موروثنا على كل الاصعدة

وشكل من اشكال عرض الحكاية الفلسطينية على العالم اجمع".

من جانبه قال الدكتور سمير حزبون رئيس الغرفة التجارية في المحافظة ان افتتاح سوق العنب يهدف الى

ايجاد طريقة للتسويق لهذا المنتج ولمواجهة الصعوبات التي تواجه المزارعين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تحديدا بلدة الخضر التي نطلق عليها عاصمة العنب الفلسطيني.

بدوره، أكد مدير الإغاثة الزراعية في بيت لحم زياد صلاح، أنه جرت المساعدة بما يلزم من كراتين، من خلال مشروع الكرتون العربي، وتقدر بنحو ألفي كرتونة، موسومة باللغة العربية، وأن المساعدات شملت خلال الأيام الماضية أيضا تأهيل الأرض، وإقامة خط نقل مياه للمزارعين في قرية وادي فوكين غرب بيت لحم، وسياج جماعي لحوالي 150 دونما، وبناء جدران استنادية.

وأشارت مديرة الزراعية في بيت لحم سماح هيكل، إلى أنه يشارك في الفعالية 37 مزارعا، لترويج منتجاتهم المختلفة، لافتة الى ان المهرجان حقق العام الماضي ومن خلال الأيام التسويقية تسويق 22 طنا في ثلاثة أيام، وهذا المهرجان سيقام أيضا في محافظتي الخليل ورام الله والبيرة خلال الأسبوع المقبل.