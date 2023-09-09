وأفادت مصادر

محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الشبان والأطفال، ما تسبب باستشهاد الفتى ميلاد الراعي "16 عامًا" الذي ارتقى إثر إصابته برصاص الاحتلال في البطن.

ومان الطفل ميلاد الراعي (16عاما) قد اصيب بالرصاص، ونقل من قبل طواقم الإسعاف لتلقي العلاج، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر، إن طفلا أصيب بالرصاص الحي في الظهر والصدر خلال مواجهات في منطقة مخيم العروب، وقامت طواقمها بمحاولات إنعاش القلب والرئتين وجرى نقله إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم.







