استشهاد الطفل ميلاد الراعي ١٦ عاما برصاص الاحتلال في مخيم العروب
التاريخ
9/9/2023 3:08:18 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أستشهد طفل، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.
وأفادت مصادر
محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الشبان والأطفال، ما تسبب باستشهاد الفتى ميلاد الراعي "16 عامًا" الذي ارتقى إثر إصابته برصاص الاحتلال في البطن.
ومان الطفل ميلاد الراعي (16عاما) قد اصيب بالرصاص، ونقل من قبل طواقم الإسعاف لتلقي العلاج، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.
بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر، إن طفلا أصيب بالرصاص الحي في الظهر والصدر خلال مواجهات في منطقة مخيم العروب، وقامت طواقمها بمحاولات إنعاش القلب والرئتين وجرى نقله إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم.
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