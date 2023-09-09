دوري الأولى: الأمعري يتجاوز طوباس وعسكر يتفوق على القوات

دوري الأولى: الأمعري يتجاوز طوباس وعسكر يتفوق على القوات
التاريخ
9/9/2023 3:08:18 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- فاز شباب الأمعري على طوباس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين، في ختام مباريات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي".
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة عن طريق حسين خضر.
وعلى ملعب الشهيد جمال غانم في طولكرم، فاز مركز عسكر على القوات الفلسطينية بهدفين دون رد، سجلهما محمد عصفور (24) وصالح نصر الله (65). في حين، تعادل شباب يطا مع إسلامي قلقيلية دون أهداف على استاد هواري بومدين في بلدة دورا جنوب الخليل.
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