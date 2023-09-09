موسكو: استئناف العمل بصفقة الحبوب مرتبط بتصدير الحبوب الروسية
التاريخ
9/9/2023 3:08:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن تنفيذ شروط مبادرة البحر الأسود المتعلقة بتصدير الحبوب الروسية مرتبط باستئناف العمل بها.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "بما أننا سمعنا الكثير من الوعود في السابق، فنعتقد أنه يحق لنا انتظار تنفيذ هذه الوعود أولا، ثم استئناف العمل في هذه الصفقة".
وأعلنت روسيا في تموز الماضي، وقف العمل في صفقة الحبوب، وأبلغ الجانب الروسي، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضته لتمديد الصفقة بشكلها الحالي.
بترا
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