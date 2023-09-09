زعنفة قرش ومخلب سلطعون على المريخ
التاريخ
9/9/2023 3:06:24 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - التقطت مركبة ناسا «بيرسيفيرانس» صورة لصخرتين منفصلتين تشبهان «زعنفة قرش» و«مخلب سلطعون»، وفق «ديلي ميل».
وشاركت وكالة ناسا الأمريكية الاكتشاف الأخير في موقع «X»، ما أثار موجة من الردود من متابعي أخبار الفضاء، الذين قالوا مازحين إن الصخرة التي تشبه السلطعون تمثل بقايا «سلطعون كوني عظيم». وقال بعض الآخر ساخراً إن زعنفة القرش قد تكون «الصفائح الخلفية» لديناصور.
وتعد الصور التي التقطتها المركبة الشهر الماضي، أحدث مثال لظاهرة تعرف باسم «باريدوليا»، التي تعرّف حالة رغبة الدماغ البشري في فهم ما تراه العين، فيخلق معنى غير حقيقي.
وفي هذا العام وحده، شاركت وكالة الفضاء الأمريكية صوراً لصخرة على شكل كعكة دونات، وحجر يشبه العظام،.
وسرعان ما رفضت ناسا هذه الفكرة، حينما كشفت أن عرضها وطولها بضع بوصات فقط، في حين قال جيولوجيون مختصون إنها ربما تكون ناجمة عن عدة كسور مستقيمة في التشكيل الصخري.
MENAFN09092023000151011027ID1107038132
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.