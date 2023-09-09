زعنفة قرش ومخلب سلطعون على المريخ





وشاركت وكالة ناسا الأمريكية الاكتشاف الأخير في موقع «X»، ما أثار موجة من الردود من متابعي أخبار الفضاء، الذين قالوا مازحين إن الصخرة التي تشبه السلطعون تمثل بقايا «سلطعون كوني عظيم». وقال بعض الآخر ساخراً إن زعنفة القرش قد تكون «الصفائح الخلفية» لديناصور.

وتعد الصور التي التقطتها المركبة الشهر الماضي، أحدث مثال لظاهرة تعرف باسم «باريدوليا»، التي تعرّف حالة رغبة الدماغ البشري في فهم ما تراه العين، فيخلق معنى غير حقيقي.

وفي هذا العام وحده، شاركت وكالة الفضاء الأمريكية صوراً لصخرة على شكل كعكة دونات، وحجر يشبه العظام،.

وسرعان ما رفضت ناسا هذه الفكرة، حينما كشفت أن عرضها وطولها بضع بوصات فقط، في حين قال جيولوجيون مختصون إنها ربما تكون ناجمة عن عدة كسور مستقيمة في التشكيل الصخري.