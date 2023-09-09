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ريهانا تطلق اسما غريبا على طفلها الثاني

9/9/2023 3:05:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت المغنية ريهانا ومغني الراب آساب روكي، عن اسم طفلهما الثاني، الذي ولد قبل أسبوعين في سرية تامة بعيدا عن أعين الصحافة ووسائل الإعلام، حيث لم تعلن الفنانة العالمية عن موعد ولادتها.
ووفقا لشهادة الميلاد التي نشرها موقع The Blast أطلقت ريهانا على ابنها الثاني اسم «ريوت روز مايرز».
وأوضح الموقع أن الاسم مستوحى من أغنية آساب روكي الأخيرة Riot التي صدرت في وقت سابق من هذا العام، والتي قدمها مع فاريل ويليامز.
وكشفت شهادة الميلاد أيضا عن تاريخ ومكان ولادة الطفل، حيث وضعت ريهانا ريوت في الأول من شهر أغسطس داخل أحد مستشفيات مدينة لوس أنجيليس.
وأشار الموقع إلى أن ريهانا كانت تنوي بالفعل إطلاق اسم يبدأ بحرق الراء على طفلها الثاني كي يتماشى مع الاسم الذي أطلقته على طفلها الأول الذي وضعته في مايو من العام الماضي، باسم «رزا» RZA.
واستقبلت المغنية الأميركية ريهانا، طفلها الثاني من مغني الراب آيساب روكي. ووفقا للتقارير، فإن الولادة كانت في هدوء بعيدا عن الصحافة، حيث لم تضع ريهانا أي خطط لظهور طفلها أو الإعلان عن اسمه أو جنسيته قبل الولادة.
يذكر أن ريهانا وزوجها مغني الراب آيساب روكي كانا قد رزقا بابنهما الأول «راز» منذ حوالي سنة و4 أشهر، حيث قررا الإنجاب سريعا للمرة الثانية، خاصة أنهما يعيشان قصة حب قوية.

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