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إكس تقاضي كاليفورنيا بسبب الإشراف على المحتوى

9/9/2023 3:05:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفعت شبكة «إكس» الاجتماعية دعوى ضد كاليفورنيا، إذ تتهم الشركة المملوكة لإيلون ماسك هذه الولاية الأميركية بفرض آرائها السياسية من خلال إجبار المنصات على الشفافية في الإشراف على المحتوى.
الدعوى المرفوعة في المحكمة الفيدرالية في ساكرامنتو تتناول القانون «إيه بي 587» الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام ويفرض على شبكات التواصل الاجتماعي نشر قواعدها المتعلقة بالتضليل أو المضايقة أو خطاب الكراهية أو التطرف.
لكن بحسب «إكس» (تويتر سابقا) فإن «القصد الحقيقي» من النص يكمن في «الضغط على المنصات من أجل (إزالة) بعض المحتويات التي يكفلها الدستور، والتي ترى فيها الولاية مشكلة».

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