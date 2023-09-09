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إصابة 5 أشخاص بحروق واختناق في السالمية

9/9/2023 3:05:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد خميس
أصيب 5 أشخاص بحروق واختناق اثر اندلاع حريق في شقة بإحدى البنايات في منطقة السالمية، والذي تمت السيطرة عليه من قبل 3 فرق إطفاء خلال وقت قياسي. ووفق مصدر إطفائي، فإنه فور ورود بلاغ يفيد باندلاع حريق في إحدى البنايات في منطقة السالمية توجهت 3 فرق إطفاء وهي حولي والسالمية والهلالي إلى موقع الحريق، حيث تبين أن النار اندلعت في شقة بالدور السادس في عمارة مكونة من 9 أدوار، فتم على الفور تطبيق الخطة الإطفائية بإخلاء العمارة من السكان، ومن ثم محاصرة النار وإخمادها قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة. وأكد المصدر أن عملية إخماد النار تمت وفق المعايير. وقد نتج عن الحريق إصابة 5 أشخاص بحروق بسيطة واختناق نتيجة انبعاث الأدخنة بالإضافة إلى خسائر مادية.

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