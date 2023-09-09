مظهر الحكيم يتجاوز مرحلة الخطر
التاريخ
9/9/2023 3:05:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمشق- هدى العبود
أعلنت الفنانة السورية أماني الحكيم ابنة المخرج والفنان الشهير مظهر الحكيم، أن والدها تجاوز مرحلة الخطر، وأنه بصحة جيدة وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى مستشفى الأسد الجامعي بدمشق، وكان إلى جانبه الفنان والمطرب نقيب الفنانين محسن غازي يغني له لإضفاء جو من المرح والفرح لزميله والتخفيف عنه.
وقالت أماني: شكرا للنقيب محسن غازي وللأسرة الإسعافية بالمشفى، وبفضل الله، وفضلهم، تجاوز والدي المراحل الحرجة، وهو الآن بالقسم الخاص يتعافى.
كما قام الفنانون بزيارته للاطمئنان على صحته، مطالبين بالكشف عن وضعه الصحي، كما أشادوا بالتصرف الراقي من قبل نقيب الفنانين محسن غازي ومتابعته لحالته الصحية.
MENAFN09092023000130011022ID1107038126
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.