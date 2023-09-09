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مظهر الحكيم يتجاوز مرحلة الخطر

9/9/2023 3:05:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمشق- هدى العبود
أعلنت الفنانة السورية أماني الحكيم ابنة المخرج والفنان الشهير مظهر الحكيم، أن والدها تجاوز مرحلة الخطر، وأنه بصحة جيدة وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى مستشفى الأسد الجامعي بدمشق، وكان إلى جانبه الفنان والمطرب نقيب الفنانين محسن غازي يغني له لإضفاء جو من المرح والفرح لزميله والتخفيف عنه.
وقالت أماني: شكرا للنقيب محسن غازي وللأسرة الإسعافية بالمشفى، وبفضل الله، وفضلهم، تجاوز والدي المراحل الحرجة، وهو الآن بالقسم الخاص يتعافى.
كما قام الفنانون بزيارته للاطمئنان على صحته، مطالبين بالكشف عن وضعه الصحي، كما أشادوا بالتصرف الراقي من قبل نقيب الفنانين محسن غازي ومتابعته لحالته الصحية.

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