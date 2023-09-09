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ألين خلف تعود من الاعتزال

9/9/2023 3:05:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أنهت الفنانة اللبنانية ألين خلف اعتزال الغناء لعقد من الزمن، من خلال طرحها كليب أغنية «ما تقلي» الجديدة عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب». وجاءت الأغنية من كلمات الشاعر الراحل إلياس ناصر، وألحان جورج مارديروسيان، وميكس وماسترينغ ميشال فاضل، بينما حمل الكليب إخراج زاك غصن الذي اختار مشهد البداية من لقطة من كليب أغنية «يا صبابين الشاي» التي اشتهرت بها خلف. وتوجهت ألين إلى جمهورها مبدية سعادتها بالمساندة، وقالت، بحسب مجلة «لها»: «عاصفة من الحماس عم تغزيني كل دقيقة، مبسوطة كتير بالدعم الرايق حبي وتقديري لجمهوري الوفي، ما فيني أحكي غير القادم أجمل يا رب، وراح نعوض الغياب بأعمال تعبر عن اشتياقي إلكن».
وكانت خلف ابتعدت عن الغناء منذ عام 2013 حين تزوجت من نجل الكوميديان اللبناني إيلي أيوب، رجل الأعمال كارلو أيوب.

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