مهرجان المسرح التجريبي مصر تحصد جائزتي أفضل عرض وممثل

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تحت رعاية وبحضور وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني، اختتمت أنشطة الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أمس الأول على خشبة مسرح دار الأوبرا بحضور رئيس المهرجان د.سامح مهران وضيوف المهرجان من الفنانين والإعلاميين في الوطن العربي وأوروبا.

انطلق الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ومن ثم طلب المذيع الداخلي في المسرح من الحضور الوقوف دقيقة حداد لوفاة الفنان التونسي القدير لسعد المجواشي الذي وافته المنية بعد مشاركته في العرض التونسي «مايراوش»، ومنحته اللجنة العليا درع المهرجان تكريما لمشواره الكبير في المسرح وتحديدا في مسرح العرائس.

وبعدها قدم الفنان القدير محمود حميدة عرضا مسرحيا قصيرا يتماشى مع أهداف المهرجان التجريبي، لتدخل بعدها مقدمة الحفل الفنانة نورهان، والتي رحبت بالحضور، طالبة من رئيس المهرجان د.سامح مهران الصعود لإلقاء كلمته، والتي وجه الشكر فيها إلى جميع من شارك في هذه الدورة من ضيوف وأعضاء اللجان والعاملين على جهودهم لإبراز المهرجان.

ومن بعدها تم تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية من قبل وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، وضمت المخرج القدير عصام السيد، (رئيسا)، وعضوية كل من: أحمد كمال (مصر)، جهاد سعد (سورية)، عز الدين بونيت (المغرب)، جيلز فورمان (إنجلترا)، أسيموي ديبوراه كاوي (أوغندا)، ورالوكا رادوليسكو (رومانيا).

وشكر رئيس لجنة التحكيم المخرج القدير عصام السيد اللجنة العليا على جهودهم في إقامة هذه الدورة، متمنيا استمرارية هذا المهرجان المتخصص ودعمه ليبقى شامخا بين المهرجانات المسرحية التي تقام في دول العالم.

بعد ذلك بدأت مراسم التكريم وتوزيع الجوائز، حيث منحت لجنة التحكيم شهادات تقدير لكل من عرض «أنتيجون» من ليتواينا، وعرض «ملف 12» من العراق، وعرض «الرجل الذي أكله الورق» من مصر.







«أفضل سينوغرافيا»: ذهبت الجائزة إلى عباس قاسم عرض «ملف 12»- العراق.

«أفضل نص مسرحي أو فكرة»: فاز بها مايكل فابريس- الكونغو

«أفضل ممثل»: حصدها خالد رأفت عن دور الأب في عرض «إيكاروس»- مصر.

«أفضل ممثلة»: فازت بها أسماء الشيخ عن عرض «نوستالجيا»- الجزائر.

«أفضل مخرج مسرحي»: حصل عليها المخرج جيا ديمترى عن عرض «عطيل»- جورجيا.

«أفضل عرض مسرحى»: فاز بها عرض «من أجل الجنة إيكاروس»- مصر.