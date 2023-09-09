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ترسية وتمديد 8 عقود في النفط بـ 152 3 مليون دينار

9/9/2023 3:05:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
في أكبر ترسيات لعقود منذ أشهر في شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية، علمت «الأنباء» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق للقطاع النفطي على 8 تمديدات للعقود وأوامر تغييرية وترسيات لمناقصات بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 152.3 مليون دينار.
وتفصيليا، قرر «جهاز المناقصات» الموافقة لشركة البترول الوطنية على ترسية المناقصة الخاصة بخدمات الصيانة الكهربائية ومناطق تشغيل سوائل الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي على إحدى الشركات المحلية بقيمة بلغت 28.78 مليون دينار، وكذلك ترسية مناقصة صيانة المعدات وأنظمة التحكم داخل مناطق عمليات الشركة بمصفاة ميناء الأحمدي بما قيمته 43.33 مليون دينار لمدة 63 شهرا.
كما أقر الجهاز الموافقة على التمديد الثاني لعقد مناقصة أعمال تنظيف وتصليح ودهان الخزانات والصهاريج ومرافق إنتاج الغاز المسال في مصفاة ميناء الأحمدي لمدة 6 أشهر مع زيادة على قيمة العقد بمبلغ 1.47 مليون دينار.
ووافق جهاز المناقصات على طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة الخاصة بإصلاح وصيانة صمامات التحكم مع توريد قطع الغيار اللازمة في المصافي الثلاثة لمدة 6 أشهر بتكلفة تصل إلى 900 ألف دينار، وأقر مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على إصدار الأمر التغييري الرابع بزيادة 3.08 ملايين دينار لصيانة أجهزة وأنظمة التحكم داخل مناطق التشغيل في مصفاة ميناء الأحمدي.
من جهة ثانية، وافق مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية مناقصة تشغيل وصيانة مرافق تخزين ومناولة المواد الكيميائية والمختبرات التشغيلية ومحطات التخلص من المياه الفائضة في مناطق شركة نفط الكويت ومحطة صيانة وارة في مناطق جنوب وشرق الكويت بـ 19.6 مليون دينار، وترسية مناقصة صيانة شاملة ودعم تشغيلي لمرافق الغاز في شمال وغرب الكويت بـ 45.37 مليون دينار، ووافق «المناقصات» على طلب التمديد الثالث لعقد تقديم خدمات الصيانة لمرافق الإنتاج في مناطق شمال الكويت لمدة 6 أشهر على أساس شهر بشهر بنحو 9.2 ملايين دينار، والموافقة على إصدار الأمر التغييري الأول بزيادة 563.17 ألف دينار لزيادة المبلغ الاحتياطي المخصص لبند التكويت.

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