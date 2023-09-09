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التجارة توفق شروط مهنة السمسرة العقارية مع تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة

9/9/2023 3:05:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية لتتواءم مع تصنيفها ضمن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وفق أحكام القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023.
ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 134 لسنة 2023، فقد قضى في مادته الأولى باستبدال نص البند أولا فقرة 7 من المادة رقم 3 من القرار الوزاري رقم 164/2020 بالنص الآتي «أن يخصص مقر مستقل لممارسة أعمال السمسرة العقارية ويستثنى من ذلك التراخيص الصادرة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023».
وقضى القرار في مادته الثانية أن يستبدل بنص الفقرة 2 من المادة رقم 4 النص الآتي «صورة طبق الأصل من عقد ملكية مكتب السمسرة وعقد الايجار ويستثنى من ذلك التراخيص الصادرة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 82/2023».
وفي مادته الثالثة استبدل القرار نص المادة رقم 7 باستثناء التراخيص الصادرة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 82/2023، ويجوز لإدارة العقار بوزارة التجارة الترخيص للسمسار في إقامة نائب عنه تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القرار وملتزما بالشروط والتعليمات والتعاميم التي تصدرها إدارة العقار بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية.
وقضى القرار في المادة الرابعة من القرار الجديد بأن يستبدل بنص المادة رقم 8 من القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020 المشار إليه النص الآتي «يلتزم كل سمسار بالتقدم بطلب تجديد قيده في إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة كل سنتين، أما بالنسبة للرخصة ذات الطبيعة الخاصة فيتم تجديد قيده كل سنة واحدة من خلال النموذج المخصص لذلك قبل ما لا يزيد على 60 يوما ولا يقل عن 30 يوما من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة القيد، وعلى الإدارة تجديد قيده في السجل بعد التثبت من توافر شروط التجديد».

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