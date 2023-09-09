191 مليون دينار دعم المواد التموينية والإنشائية في 6 أشهر



84.31 ألف مستفيد ومستفيدة دخلوا منظومة التموين في عام.. منهم 43.15 ألفاً في 6 أشهر 7793 بطاقة تموينية إضافية منذ يونيو 2022.. رفعت أعدادها إلى 258.46 ألف بطاقة



طارق عرابي - علي إبراهيم

أظهرت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن الإنفاق الحكومي على دعم المواد التموينية بأنواعها من مواد أساسية وإنشائية وحليب أطفال ارتفع بنسبة 37.5% بما قيمته 52 مليون دينار لتبلغ فاتورة الـ 6 أشهر الأولى من 2023 نحو 191 مليون دينار مقارنة مع 138.9 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022.

يأتي ذلك فيما ارتفعت أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية على أساس سنوي بواقع 84.31 ألف مستفيد ومستفيدة خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2023 ليصل إلى 2.255 مليون مستفيد ومستفيدة، كما ارتفعت أعداد البطاقات التموينية خلال الفترة ذاتها بواقع 7793 بطاقة ليصل إلى 258.46 ألف بطاقة في نهاية يونيو 2023.

ووفقا للبيانات، استحوذ الدعم المقدم للمواد الانشائية على نحو 58% من قيمة الدعومات المقدمة خلال النصف الأول من 2023، بما قيمته نحو 110.6 ملايين دينار، فيما استحوذ دعم المواد الأساسية على 38.4% من إجمالي قيمة الدعوم المقدمة بواقع 73.3 مليون دينار، بينما بلغت حصة الانفاق على دعم الحليب ومغذيات الأطفال نحو 4% من إجمالي الانفاق على الدعومات خلال النصف الاول من العام الحالي بإجمالي إنفاق بلغ 6.98 ملايين دينار.

ووفقا للبيانات، فقد بلغت ذروة الانفاق الحكومي على تلك الدعومات خلال شهر أبريل الماضي حيث بلغ الانفاق نحو 42.34 مليون دينار بنسبة 22% من إجمالي الانفاق، يليه شهر يناير بإنفاق بلغت قيمته 40.1 مليون دينار، ثم شهر مايو بإنفاق بلغت قيمته 33.54 مليون دينار، ثم شهر فبراير بإنفاق بلغت قيمته 31.68 مليون دينار ثم شهر يونيو بإنفاق بلغت قيمته 24.24 مليون دينار، ثم شهر مارس بإنفاق بلغت قيمته 19 مليون دينار.

المواد الإنشائية

ولجهة الإنفاق على المواد الانشائية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الدعم الحكومي، فقد بلغت القيمة الإجمالية للانفاق عليها نحو 110.6 ملايين دينار، فيما وصلت إلى ذروة الانفاق على تلك المواد في شهر ابريل الذي شهد انفاقا بواقع 28.3 مليون دينار، تلاه شهر يناير الذي شهد إنفاقا بواقع 24 مليون دينار، ثم شهر فبراير بواقع 20 مليونا، ثم مايو بواقع 18.9 مليون دينار ويونيو بواقع 13.4 مليون دينار، فيما حل شهر مارس بالمرتبة الاخيرة بإنفاق قدره 5.7 ملايين دينار.

المواد الأساسية

وعلى صعيد دعم المواد الأساسية، فدق بلغ إجمالي الانفاق عليها خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام نحو 73.35 مليون دينار، وتصدر شهر يناير قائمة اعلى الشهور إنفاقا بواقع 14.2 مليون دينار، تلاه شهر مايو بواقع 13.9 مليون دينار، ثم شهر أبريل بواقع 12.8 مليون دينار، ثم شهر مارس بواقع 12 مليون دينار، ثم فبراير بواقع 10.4 ملايين دينار، وأخيرا يونيو بواقع 9.7 ملايين دينار.

الحليب والمغذيات

ولجهة دعم الحليب ومغذيات الأطفال، فقد بلغ الانفاق الإجمالي عليها نحو 6.98 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، وكانت ذروة الدعم في شهر يناير الذي شهد إنفاقا بواقع 1.8 مليون دينار، تلاه شهر مارس بواقع 1.2 مليون دينار، ثم شهر ابريل بواقع 1.1 مليون دينار، ثم شهر فبراير بواقع 1.07 مليون دينار يليه شهر يونيو بواقع 1.05 مليون دينار وأخيرا شهر مايو بواقع 640 ألف دينار فقط.

البطاقات التموينية

أظهرت البيانات أن أعداد البطاقات التموينية شهدت ارتفاعا على أساس سنوي بنحو 7793 بطاقة تموينية جديدة ليبلغ عددها بنهاية يونيو 2023 نحو 258.463 ألف بطاقة تموينية مقارنة مع 250.67 ألف بطاقة تموينية بنهاية يونيو 2022، أما عند المقارنة خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي، فقد ارتفعت أعداد البطاقات التموينية بنحو 3856 بطاقة جديدة قياسا إلى 254.607 ألف بطاقة تموينية مسجلة بنهاية ديسمبر 2022.

وشهدت البطاقات التموينية نحو 6452 عملية إصدار وتجديد وإلغاء خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2023، إذ شهدت الفترة نحو 4161 عملية إصدار لبطاقات تموينية، إلى جانب 2104 عمليات تجديد، و187 عملية إلغاء بطاقات.

وأظهرت البيانات أن شهر مارس شهد أكبر عدد معامات على البطاقات بواقع 1378 معاملة، يليه شهر يناير بـ 1273 معاملة ثم شهر مايو بـ 1034 معاملة، يليه شهر يونيو بـ 948 مليون دينار، ثم شهر فبراير بـ 941 معاملة، يليه شهر أبريل بـ878 معاملة.

عدد المستفيدين

وكشفت البيانات أن أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية ارتفعت بنحو 84.311 ألف مستفيد ومستفيدة، إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 2.25 مليون مستفيد ومستفيدة مقارنة مع 2.17 مليون مستفيد ومستفيدة بنهاية يونيو 2022. وبمقارنة أعداد المستفيدين من البطاقات منذ بداية العام حتى نهاية يونيو 2023، يتضح أن هناك ارتفاعا في أعداد المستفيدين خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بواقع 43.151 ألف مستفيد ومستفيدة قياسا إلى 2.21 مليون مستفيد ومستفيدة بنهاية ديسمبر 2022.

وأظهرت البيانات أن الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي شهدت نحو 92.59 ألف معاملة إضافة وتحديث وحذف المستفيدين من منظومة الدعم التمويني في البلاد، إذ سجلت نحو 70.62 ألف معاملة إضافة مستفيدين، و1855 معاملة تحديث، و20.11 ألف عملية حذف مستفيدين.

وسجل مارس الماضي أعلى معدل معاملات تحديث وحذف وإضافة لمستفيدين، إذ بلغ 19.8 ألف معاملة، يليه شهر مايو بـ 17.13 ألف معاملة، ثم شهر يناير بـ 17.01 ألف معاملة ثم شهر فبراير بـ 13.7 ألف معاملة يليه شهر يونيو بـ 13.3 ألف معاملة ثم شهر أبريل بـ 11.56 ألف معاملة.