قانونية البلدي تبحث مشروع ضوابط تسمية المدن والمناطق والشوارع
التاريخ
9/9/2023 3:05:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
تبحث اللجنة القانونية والمالية خلال اجتماعها اليوم برئاسة فهد العبدالجادر رد الإدارة القانونية الخاص بمشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع والميادين، إضافة إلى كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن تسمية المدن والمناطق السكنية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. كما تناقش اللجنة أيضا الاقتراح المقدم من العضوين سعود الكندري وفهيد المويزري، بشأن إعادة النظر بشأن تسمية بعض المدن والمناطق التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
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