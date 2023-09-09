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قانونية البلدي تبحث مشروع ضوابط تسمية المدن والمناطق والشوارع

9/9/2023 3:05:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
تبحث اللجنة القانونية والمالية خلال اجتماعها اليوم برئاسة فهد العبدالجادر رد الإدارة القانونية الخاص بمشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع والميادين، إضافة إلى كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن تسمية المدن والمناطق السكنية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. كما تناقش اللجنة أيضا الاقتراح المقدم من العضوين سعود الكندري وفهيد المويزري، بشأن إعادة النظر بشأن تسمية بعض المدن والمناطق التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

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