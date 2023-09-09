إطار موحد للانتقال إلى البيئة السحابية

إطار موحد للانتقال إلى البيئة السحابية
التاريخ
9/9/2023 3:05:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن الحكومة تتجه لإعداد إطار موحد للانتقال إلى البيئة السحابية لشركة غوغل، إذ اتخذ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إجراءات لإعداد دراسة استشارية يضع من خلالها إطارا موحدا للانتقال إلى البيئة السحابية بما يتوافق مع الاتفاقية الإطارية المبرمة بين الكويت وشركة «غوغل كلاود».
وتفصيليا، أعاد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بحث طلب «تكنولوجيا المعلومات» بالتعاقد المباشر لمشروع الدراسة الاستشارية، مع شركة أمبلس انترناشونال للاتصالات الموزع المعتمد لتقديم الخدمات المتضمنة في الاتفاقية الإطارية، وانتهى مجلس إدارة «المناقصات» بالموافقة على العقد، وذلك بتكلفة تصل إلى 3.76 ملايين دولار
لمدة 6 أشهر.
MENAFN09092023000130011022ID1107038119
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.