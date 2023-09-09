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جولات تفقدية لوزير التربية لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي

9/9/2023 3:05:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
تفقد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع مدارس منطقة الخيران للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلبة مع بدء الدوام المدرسي منتصف الشهر الجاري.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الوزير المانع اطلع خلال الجولة على حالة المباني والمرافق المدرسية، حيث وجه بضرورة التأكد من إتمام كل الأعمال المتعلقة بجاهزيتها في الوقت المحدد.
وأفادت بأن الجولة تأتي ضمن سلسلة زيارات سيقوم بها الوزير المانع لعدد من المناطق التعليمية استكمالا للاجتماع السابق مع مديري المناطق التعليمية لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.
إلى ذلك، يتوجه صباح اليوم الأحد أكثر من 90 ألف معلم ومعلمة إلى أعمالهم في المدارس الحكومية والتي يصل عددها إلى أكثر من 1000 مدرسة بمختلف المناطق التعليمية، كما يباشر أيضا المعلمون والمعلمات أعمالهم في المدارس العربية الخاصة والتي يقارب عددها 200 مدرسة، وذلك بعد انتهاء عطلتهم الصيفية.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر انه تم التعاقد مع نحو 1000 معلم ومعلمة منهم 670 تعاقدات خارجية من فلسطين والأردن والبقية من الداخل، مشيرة إلى ان الوضع مطمئن ولا يوجد ما يدعو الى القلق.
وأضافت المصادر ان المناطق التعليمية ستبدأ في الدورات التدريبية التنشيطية للمعلمين الجدد، موضحة ان الدورات ستكون للتدريب على الجانب الإداري والفني على أن تبدأ في الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا.

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