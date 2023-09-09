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رسميا التأمينات وهيئتا الاستثمار ومشروعات الشراكة في عهدة وزير المالية

9/9/2023 3:05:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدرت 3 مراسيم بنقل وإحالة 3 جهات إلى وزير المالية. ونص المرسوم الأول على:
مادة أولى: ينقل الى وزير المالية الإشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه.
مادة ثانية: لى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المرسوم الثاني:
مادة أولى: تلحق الهيئة العامة للاستثمار بوزير المالية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 المشار إليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
فيما نص المرسوم الثالث على:
مادة أولى: تلحق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزير المالية، وتكون له رئاسة اللجنة العليا، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

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