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الداخلية تبدأ اليوم تفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة للجهات الحكومية قبل تجديد إقامة الأجانب

9/9/2023 3:05:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
تطبيقا للإستراتيجية الخاصة بتحصيل الأموال العامة من المقيمين، أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 957/2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديله، بحيث تعدّل الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القرار الوزاري المشار إليه لتصبح «ويتعين للحصول على الإقامة العادية أو تجديدها أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر إثبات تسجيله في نظام الضمان أو التأمين الصحي الصادر من قبل وزارة الصحة باسم المقيم، وتُمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي، بالإضافة إلى سداد أي مبالغ مالية تكون مستحقة على طالب الإقامة لدى أيّ من الجهات الحكومية».
هذا و‏بناءً على توجيهات الشيخ طلال الخالد بضرورة تفعيل عمليات الربط بين القطاعات المعنية بوزارة الداخلية لتحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب للدولة قبل تجديد الإقامة، أعلنت «الداخلية» عن البدء بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب من الجهات المعنية بالدولة قبل تجديد الإقامة ابتداء من اليوم.
‏وأضافت انه يتوجب على كل أجنبي يرغب في تجديد إقامته أن يقوم بسداد المديونيات المستحقة عليه، وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية لجهات الدولة أو تطبيق «سهل».

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