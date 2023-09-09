

«إعلان الزعماء» يعبر بقمة «G20» الانقسامات حول حرب أوكرانيا توافق جماعي نادر في اليوم الأول لقمة نيودلهي .. والسعودية تُعلن إنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا





نجحت قمة مجموعة العشرين (G20)، في تحقيق توافق جماعي بشأن القضايا الخلافية متجاوزة الانقسامات بين أعضائها لاسيما فيما يخص الحرب في أوكرانيا، وشددت على ضرورة تعزيز التعاون لمواجهة أزمة «نقص الثقة العالمي».

وتبنت المجموعة إعلانا توافقيا في اليوم الأول من قمة في نيودلهي تجنب التنديد بحرب روسيا في أوكرانيا لكنه دعا جميع الدول إلى الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة سعيا للاستيلاء على أراض.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بصفته رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين (G20) التوصل إلى توافق في الآراء بشأن «إعلان الزعماء»، وكشف عن تبنيه بشكل نادر خلال اليوم الأول من القمة السنوية الثامنة عشرة للمجموعة، فيما يشير إلى نجاح المفاوضين في حل خلافات عميقة بخصوص الصياغة المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

وقال مودي في كلمته الافتتاحية لزعماء المجموعة خلال القمة المنعقدة في نيودلهي وتستمر يومين «على خلفية العمل الدؤوب من جانب جميع الفرق، حصلنا على توافق في الآراء بشأن إعلان قمة زعماء مجموعة العشرين».

وافتتح مودي الاجتماع بدعوة الأعضاء إلى إنهاء «نقص الثقة العالمي»، معلنا منح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة في المجموعة، وقال «بصفتها رئيسة لمجموعة العشرين، تدعو الهند العالم بأسره إلى تحويل نقص الثقة العالمي هذا أولا إلى ثقة واحدة وعقيدة واحدة. حان الوقت لنتحرك معا جميعا».

وجاء التوافق مفاجئا نظرا للانقسام الشديد في المجموعة بشأن الحرب في أوكرانيا إذ سعت بلدان الغرب إلى تنديد قوي بحرب روسيا في الإعلان، بينما طالبت بلدان أخرى المجموعة بالتركيز على القضايا الاقتصادية الأوسع نطاقا. وجاء في الإعلان «ندعو جميع الدول إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بسلامة الأراضي والسيادة والقانون الإنساني الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يحمي السلام والاستقرار».

وأضاف البيان أن «استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول».

كما دعا الإعلان إلى تنفيذ مبادرة البحر الأسود من أجل التدفق الآمن للحبوب والأغذية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا. وانسحبت موسكو من الاتفاق في يوليو الماضي بسبب ما قالت إنه عدم وفاء بمتطلبات تنفيذ الاتفاق الموازي الذي يسهل صادراتها من الغذاء والأسمدة. وقال مودي لزعماء من بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن في نيودلهي «على خلفية العمل الدؤوب من جانب جميع الفرق، توصلنا إلى توافق في الآراء بشأن إعلان قمة زعماء مجموعة العشرين. أعلن تبني هذا الإعلان».

وقال الإعلان إن المجموعة وافقت على معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل «بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية»، لكنها لم تضع أي خطة عمل جديدة.

وأضاف أن الدول تعهدت بتعزيز وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما قبلت الاقتراح الخاص بتشديد القواعد التنظيمية للعملات المشفرة.

وأعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، في كلمته أمام قمة العشرين، أن المشروع الاقتصادي سيسهم بتطوير البنى التحتية التي تشمل سككا حديدية، وسيربط مواني الشرق الأوسط وأوروبا والهند. وقال إن الممر الاقتصادي سيوفر فرص عمل طويلة الأمد، موضحا ان «الممر الاقتصادي سيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا».

وبين أن الممر الاقتصادي سيسهم في ضمان أمن الطاقة العالمي، وسيعمل على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهيدروجين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد وقعت حكومتا السعودية وأميركا مذكرة تفاهم بين البلدين التي تحدد أطر التعاون بين البلدين لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات، من خلال الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط قارتي آسيا بأوروبا.

ويهدف هذا المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.

كما يهدف المشروع أيضا إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.

مودي في افتتاح القمة: «بهارات» ترحب بكم

أشارت لافتة وضعت أمام رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في افتتاح قمة مجموعة العشرين إلى بلاده باسم «بهارات»، مما أثار تكهنات بشأن تغيير اسم الدولة. ويطلق على الهند أيضا أسماء: بهارات وبهاراتا وهندوستان في اللغات الهندية، وهي أسماء تعود لأوقات ما قبل الاستعمار، وتستخدم هذه الأسماء من جانب الشعب وعلى المستوى الرسمي. وتتم عادة استخدام اسم «الهند» (إنديا) في ألقاب مثل الرئيس أو رئيس الوزراء عند التواصل باللغة الإنجليزية.

لكن رئيسة الهند دروبادي مورمو أشارت في وقت سابق إلى نفسها بالقول «رئيسة بهارات»، وذلك خلال دعوة عشاء لاستقبال زعماء مجموعة العشرين، مما أثار شرارة الجدل. وعندما أعلن مودي افتتاح القمة في نيودلهي امس كانت أمامه لافتة على الطاولة كتب عليها «بهارات»، في حين كان شعار مجموعة العشرين يحمل الاسمين: «بهارات» باللغة الهندية و«الهند» باللغة الإنجليزية.

وقال مودي متحدثا باللغة الهندية: «بهارات ترحب بالمندوبين باعتبارها رئيسا للمجموعة».