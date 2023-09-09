Saturday, 09 September 2023 11:22 GMT

الأمير عزى الملك محمد السادس بضحايا الزلازل نسأل الله أن يمكنكم من تجاوز آثار هذه الكارثة

9/9/2023 3:04:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أعرب فيه سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا سلسلة الزلازل التي ضربت جنوب المملكة المغربية الشقيقة وأسفرت عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يمكن المسؤولين في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة.
كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كيم جونغ وون الأمين العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية طاجيكستان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

MENAFN09092023000130011022ID1107038113

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث