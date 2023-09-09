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إطار موحد للانتقال إلى البيئة السحابية

9/9/2023 3:04:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن الحكومة تتجه لإعداد إطار موحد للانتقال إلى البيئة السحابية لشركة غوغل، إذ اتخذ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إجراءات لإعداد دراسة استشارية يضع من خلالها إطارا موحدا للانتقال إلى البيئة السحابية بما يتوافق مع الاتفاقية الإطارية المبرمة بين الكويت وشركة «غوغل كلاود».
وتفصيليا، أعاد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بحث طلب «تكنولوجيا المعلومات» بالتعاقد المباشر لمشروع الدراسة الاستشارية، مع شركة أمبلس انترناشونال للاتصالات الموزع المعتمد لتقديم الخدمات المتضمنة في الاتفاقية الإطارية، وانتهى مجلس إدارة «المناقصات» بالموافقة على العقد، وذلك بتكلفة تصل إلى 3.76 ملايين دولار
لمدة 6 أشهر.

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