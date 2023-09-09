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صاحب السمو يأمر الجهات المختصة بتجهيز كل المستلزمات الإغاثية المطلوبة للمغرب لمواجهة تداعيات الزلزال

9/9/2023 3:04:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحيط مجلس الوزراء علما بالتوجيهات السامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، فقد أمر سموه الجهات المختصة بتجهيز كل المستلزمات الإغاثية المطلوبة لإخواننا في المملكة المغربية الشقيقة، وذلك لمواجهة تداعيات سلسلة الزلازل التي ضربت عدة مناطق جنوبي المملكة المغربية، معربا سموه عن خالص تعازيه إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وسائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ المملكة المغربية وشعبها الشقيق من كل مكروه.
وقد كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والجهات التي تراها مناسبة لإيصال تلك المساعدات.

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