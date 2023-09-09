تضامن عربي وعالمي مع المغرب بعد زلزال مدمر



الزلزال الأعنف في المملكة المغربية منذ قرن وسكان مدن قريبة استشعروا قوته في محيط بلغ 400 كم

مئات الضحايا والعالقين تحت الأنقاض في إقليم الحوز غرب مراكش وقرى لا تزال محاصرة ويصعب الوصول إليها انهيار مبانٍ في المدينة القديمة وأجزاء من سورها ومناشدات عديدة للسكان لسرعة التبرع بالدم لإنقاذ الحالات الحرجة



تداعت دول العالم للتضامن وعرض المساعدة على المغرب لمواجهة التداعيات التي أحدثها الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مدن مسفرا عن سقوط أعداد قياسية من القتلى والعالقين تحت الأنقاض والجرحى. في أكبر زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من قرن استشعر سكان مدن قريبة قوته في محيط بلغ 400 كم، وكان مركزه إقليم الحوز غرب مراكش وشمل قرى لا تزال محاصرة ويصعب الوصول إليها، كما انهارت مبانٍ في المدينة القديمة (مراكش) وأجزاء من سورها، وناشدت الجهات المعنية السكان سرعة التبرع بالدم لإنقاذ الحالات الحرجة.

وقد أمر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد «الجهات المختصة بتجهيز كل المستلزمات الإغاثية المطلوبة لإخواننا في المملكة المغربية الشقيقة، وذلك لمواجهة تداعيات الزلزال.

من جانبه، كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والجهات التي تراها مناسبة لإيصال تلك المساعدات. وفي سياق متصل، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح تعميما لجميع الجمعيات الخيرية بإطلاق حملة إغاثة ومساعدات لمنكوبي زلزال المملكة المغربية الشقيقة. وذكرت الوزارة في حسابها على منصة «إكس» ان ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية وفي إطار الدور الإنساني للكويت. وأعربت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن استعدادها لتقديم العون والمساعدة للشعب المغربي الشقيق وتلبية الاحتياجات الملحة للمتضررين في المناطق التي تعرضت للزلزال. وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس إنها تواصلت مع جمعية الهلال الأحمر المغربي لتقديم أحر التعازي بضحايا الزلزال والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال.

من جهته، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن «حزنه العميق» بسبب الخسائر في الأرواح والممتلكات الناجمة عن الزلزال، مؤكدا استعداد واشنطن لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي. وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لملك المغرب محمد السادس، مؤكدا أن «روسيا تشاطر الشعب المغربي الصديق معاناته وأحزانه».

الإمارات تُسيّر جسراً جوياً.. والجزائر تفتح مجالها الجوي أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية

العالم يتضامن مع المغرب في مواجهة آثار «زلزال القرن»

تداعت دول العالم كافة لإبداء التضامن وتقديم التعازي وعرض المساعدة على المغرب لمواجهة التداعيات التي أحدثها الزلزال المدمر الذي أوقع مئات القتلى والجرحى، في أكبر زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من قرن.

وإزاء توالي المساعدات الإغاثية الدولية، أعلنت الجزائر فتح المجال الجوي مع المغرب أمام الرحلات لتقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين، على خلفية الزلزال العنيف.

وأبدت الجزائر استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كل الإمكانات المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق، وذلك في حال طلبت المملكة المغربية.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بتسيير الجسر الجوي وتقديم مختلف أشكال الدعم للمتضررين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) ان هذه المبادرة «تأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمغرب ولتعزيز جهوده في مواجهة الأزمة، وتجسيدا لنهج الدولة في التضامن والوقوف مع الأشقاء ومختلف شعوب العالم خاصة في الظروف الصعبة».

كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كل فرق الإنقاذ والإسعاف بشرطة دبي بسرعة تقديم كل أنواع المساعدة المطلوبة لزملائهم من فرق الإنقاذ في المغرب ومد يد العون في إنقاذ ضحايا الزلزال.

كذلك، وجه الشيخ محمد بن راشد مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية وجميع المؤسسات الخيرية التابعة لها بسرعة تقديم كل أنواع الإغاثة المطلوبة للمتضررين وإعداد جسر جوي لشحن المواد الإغاثية والغذائية ومواد الإيواء للمساعدة في احتواء آثار الزلزال.

من جهته، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن «حزنه العميق» بسبب الخسائر في الأرواح والممتلكات الناجمة عن الزلزال، مؤكدا استعداد واشنطن لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لملك المغرب محمد السادس، مؤكدا أن «روسيا تشاطر الشعب المغربي الصديق معاناته وأحزانه».

وأعرب مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمفوضية الأوروبية عن تعازيها للرباط في هذه الفاجعة وتضامنها مع المغرب، كما بعث قادة الدول العربية والإسلامية وزعماء العالم ببرقيات تعزية ومواساة لملك المغرب.

واستيقظت المملكة المغربية أمس على هول الصدمة والهلع غداة هزة أرضية بلغت 7 درجات على مقياس «ريختر»، بحسب ما ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، مشيرا إلى أن مركزها يقع في إقليم الحوز، جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.

ووفقا لوزارة الداخلية المغربية، فقد اسفر الزلزال عن مقتل ما لا يقل عن 1037 شخصا وإصابة المئات بجروح، بينهم إصابات خطيرة، متسببا بأضرار جسيمة ومثيرا حالة ذعر.

وبالتزامن، نشرت القوات المسلحة المغربية وسائل بشرية ولوجستية جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المتضررة.

وأوضح المكلف بقسم عمليات الإنقاذ في المديرية العامة للوقاية المدنية الكولونيل هشام شكري للتلفزيون المغربي «نحن أمام حالة طارئة ولكن في الوقت نفسه استثنائية، لأن لا أحد من السكان كان يتوقع حدوث زلزال في هذا المنطقة (..) قوته ومكانه يجعلانه زلزالا استثنائيا».

من جهته، رجح مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء ناصر جبور ارتفاع حصيلة الضحايا «بالنظر إلى قوة الزلزال واتساع الرقعة الجغرافية للمنطقة المنكوبة».

وأضاف «هناك طرق ومسالك جبلية والوصول إليها صعب في بعض الأحيان بسبب انزلاقات التربة (..) لا ننسى ان أشكال أنماط البناء في المنطقة نسبة كبيرة منه تقليدي».

وتسبب الزلزال بأضرار مادية جسيمة بحسب صور ومشاهد أوردتها الصحافة المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وفضل الكثيرون في مراكش خصوصا قضاء ليل امس الأول في العراء جراء الهلع وشائعات من احتمال حدوث هزات ارتدادية، في بلد لم يتعود على الزلازل العنيفة.

وأظهرت مشاهد انهيار جزء من مئذنة في ساحة جامع «الفنا» الشهيرة التي تعتبر قلب مراكش النابض، ما أسفر عن سقوط جريحين على الأقل.

وتقاطر مئات الأشخاص إلى هذه الساحة الشهيرة خشية وقوع هزات ارتدادية، وحمل بعضهم بطانيات وأغطية فيما افترش البعض الأخر الأرض مباشرة.



عاود اسم عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الظهور مجددا، بالتزامن مع الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب.

فمنذ أيام قليلة، غرد العالم الهولندي المثير للجدل على حسابه في منصة إكس «(تويتر سابقا) قائلا: «اليوم يتقارب اقترانان كوكبيان مع عطارد والزهرة مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانــوس. وفي 6 سبتمبر، حدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة. أتوقع مجموعة من الهزات القوية قريبا. 5 إلى 7 سبتمبر».

ومنذ نحو أسبوعين، كان عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس عاد لتحذيراته المرعبة، حيث حذر من زلزال قد تتخطى قوته الـ 8 درجات على مقياس ريختر، وذلك بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين.

وحذر هوغربيتس، من أن الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون، مؤكدا أنه كان قد أشار إلى هذه الهندسة منذ نوفمبر الماضي. وتوقع نشاطا زلزاليا ضخما وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة قد تتخطى الـ8 درجات، بحسب مستويات الضغط التكتوني.

وأضاف في إحدى النشرات التي يقدمها بانتظام وينشرها على موقع الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS، أنه يمكن أن تؤدي الهندسة القمرية مع المريخ ونبتون إلى زلزال قوي في الأيام القليلة المقبلة. ومن المحتمل أن تؤدي الهندسة القمرية في حوالي 29 من الشهر الجاري (أغسطس) إلى زيادة النشاط الزلزالي، مشيرا إلى أن «هندسة القمر تتسبب عادة بحدث زلزالي كبير. ومن الصعب تحديد المنطقة التي ستتعرض للنشاط الزلزالي».

ويؤكد العلماء أنه لا يمكن بأي طريقة التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية.

تأجيل مباراة المغرب مع ليبيريا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباراته مع ليبيريا والتي كانت مقررة مساء أمس السبت ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم «إلى وقت لاحق».

وكتب الاتحاد المغربي في بيانه: «على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء السبت بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري إلى وقت لاحق، وذلك بالتوافق مع الاتحاد الأفريقي».

وكان المغرب ضمن تأهله إلى النهائيات القارية المقررة مطلع 2024 في ساحل العاج، إذ حصد 6 نقاط من 3 مباريات، بعد فوزين على جنوب أفريقيا المتصدرة 2-1 وليبيريا 2-0 وخسارة على أرض جنوب أفريقيا 1-2، في مجموعة يشارك فيها 3 منتخبات بدلا من 4 بعد استبعاد زمبابوي.