إضافة 20 منطقة للدوائر الانتخابية للمجلس البلدي

إضافة 20 منطقة للدوائر الانتخابية للمجلس البلدي
التاريخ
9/9/2023 3:04:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعديل المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي. ويقضي المرسوم بإضافة 20
منطقة على النحو التالي:
الدائرة الانتخابية الثانية: الشويخ الصناعية، المنطقة الصحية، الشويخ.
الدائرة الانتخابية الخامسة: أنجفة.
الدائرة الانتخابية السابعة: النهضة، غرب عبدالله المبارك، جنوب عبدالله المبارك.
الدائرة الانتخابية الثامنة: العيون، النعيم، القصر، النسيم، تيماء، الواحة، مدينة جابر الأحمد، شمال غرب الصليبخات.
الدائرة الانتخابية التاسعة: أبوفطيرة، المسايل، أبوالحصانية، مدينة صباح الأحمد السكنية، مدينة الخيران السكنية.
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