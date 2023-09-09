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الذهب يتراجع 1.2% في أسبوع

9/9/2023 3:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت عقود الذهب بنحو 1.2% خلال أسبوع، رغم الارتفاع الهامشي في جلسة الجمعة، مسجلة خسائر أسبوعية، وسط ترقب بيانات اقتصادية الأسبوع الجاري.

وعند التسوية في ختام جلسة أول من أمس، ارتفع العقد الأكثر نشاطاً للذهب بأقل من 0.1% مسجلاً عند التسوية مستويات 1942.7 دولاراً للأونصة.

وتتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين في أمريكا المقرر صدورها خلال هذا الأسبوع، والتي ستكون على الأرجح مؤشراً أساسياً للاحتياطي الفيدرالي عند اتخاذ قراره بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

من جانبه، قال ديفيد راسل الرئيس التنفيذي لـ«GoldCore» في تصريحات نقلتها مؤسسة «ماركت واتش»: إن المعدن النفيس كان تحت ضغوط بيعية متجددة بسبب قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة.


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