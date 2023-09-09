توقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي 2.2% في الربع الثالث

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2% في الربع الثالث على أساس سنوي، بحسب نموذج التوقع الأسبوعي الذي قام بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بإحيائه مؤخراً.

ويعتمد هذا النموذج، الذي أعاد مركز الاقتصاد الكلي التطبيقي والاقتصاد القياسي التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك العمل به أول من أمس، على مجموعة من التوقعات القائمة على الأخبار والتقارير الاقتصادية بهدف استنتاج تقديرات واقعية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي.

وعزز العديد من الاقتصاديين من توقعاتهم بنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بعد سلسلة من البيانات التي جاءت أقوى من التوقعات بدءاً من الإنفاق الاستهلاكي وحتى الاستثمار العقاري، رغم اختلاف تلك التقديرات.

ويشير أحد التقديرات غير الرسمية التي تحظى بمتابعة واسعة النطاق، والتي يصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6% في الربع الثالث على أساس سنوي.

وأي قراءة لنمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 3.2% ستمثل أقوى نمو ربعي منذ عام 2021، عندما كانت الولايات المتحدة تشهد تعافياً سريعاً من صدمة جائحة كورونا.

قام موظفو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بمراجعة النموذج لدمج تغير البيانات والتقلبات الأخرى بشكل أفضل، بهدف تحديد القيم المتطرفة. قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في بيان، أول من أمس: تساعد هذه الإجراءات في التعامل مع التقلبات الأكبر في البيانات، فضلاً عن جعل النموذج أقل تأثراً بالصدمات الكبيرة.

سندات

من جانب آخر، يتوقع الاقتصاديون لدى شركة «كابيتال إيكونوميكس» أن ينخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل حاد، من مستوياته المرتفعة التي سجلها خلال الشهر الماضي، لبقية العام الجاري وفي عام 2024.

وقالت ديانا لوفانيل، خبيرة الأسواق الاقتصادية لدى شركة الأبحاث البريطانية: إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفف سياسته النقدية بأكثر مما يتوقعه المستثمرون حالياً، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة خلال بقية العام الحالي والعام المقبل، بحسب «ماركت ووتش».

ويتوقع جون هيجينز، كبير الاقتصاديين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، أن يخفض الفيدرالي سعر الفائدة بما يصل إلى 200 نقطة أساس في عام 2024، أي ضعف توقعات المستثمرين الحالية البالغة نحو 100 نقطة أساس.

تأتي توقعات الخبراء اعتماداً على ترجيح تراجع مستدام للتضخم في الولايات المتحدة، ليقترب من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، من دون الحاجة لمزيد من التشديد النقدي.

وأنهى العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تداولات أول من أمس مرتفعاً بمقدار نقطتين تقريباً عند 4.271%، بعد أن لامس 4.339% في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

وقد أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مؤخراً، إلى الضغط على الأسهم الأمريكية، حيث يتوقع المستثمرون زيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، حيث بلغت النسبة 43.5% لاجتماع نوفمبر، و42% لاجتماع ديسمبر، بحسب أداة «فيد واتش».