«باركليز» يعتزم تسريح 5% من موظفيه عالمياً

يعتزم بنك «باركليز» تسريح مئات الموظفين في أقسام التداول والاستثمار على مستوى العالم خلال الأسبوع المقبل، في ظل خطط لخفض التكاليف، بحسب تقرير.

ووفقاً لما ذكرته «بلومبرج» نقلاً عن مصادر على دراية بالأمر، يخطط المقرض البريطاني لتسريح نحو 5% من الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء في قسمي التداول والاستثمار، وذلك عبر مختلف الدول.

وبشكل منفصل، يستعد «باركليز» لإعادة هيكلة الفرق داخل وحدة الخدمات المصرفية الاستهلاكية في المملكة المتحدة، حسبما ذكرت المصادر. وقال «باركليز» في بيان: نحن لا نعلق على التكهنات، نراجع عملياتنا بانتظام للتأكد من أننا نلبي احتياجات عملائنا بطريقة فعالة.

ويتعرض سي إس فينكاتاكريشنان، الرئيس التنفيذي لبنك «باركليز»، لضغوط لتعزيز الأرباح وتحسين سعر السهم، وعلى إثر ذلك، تعهد بتقليل النفقات في جميع أفرع البنك، وبدأ في مراجعة واسعة النطاق للاستراتيجية الموضوعة.

وأنفق البنك البريطاني حوالي 63 مليون استرليني (78 مليون دولار) في تكاليف إعادة الهيكلة وتسريح العمالة على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

ويواجه بنك «باركليز» ومنافسوه تباطؤاً في إيرادات التداول مقارنة بالعام الماضي، عندما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تقلبات في الأسواق.