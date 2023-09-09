الصين: الاقتصاد خرج من انكماش أغسطس

ذكرت أرقام صادرة عن الحكومة الصينية، أن الاقتصاد الصيني خرج من موجة قصيرة من الانكماش في أغسطس الماضي، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة متواضعة للغاية، بلغت 0.1 % مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.

وفي يوليو الماضي، ذكرت السلطات الصينية أن الأسعار تراجعت بنسبة 0.3 %، مقارنة بالعام السابق، حتى في الوقت الذي تعاني فيه العديد من البلدان الأخرى في العالم من مستويات تضخم مرتفعة للغاية. وتراجعت الضغوط على الاقتصاد الصيني بسبب الانكماش إلى حد ما، في أغسطس الماضي.

ويرى الخبراء أن الانكماش المستمر أكثر خطورة على النمو الاقتصادي من الارتفاع الطفيف في الأسعار. ويستفيد المستهلكون للوهلة الأولى عندما تصبح السلع والخدمات أرخص، غير أن الانكماش يضع أيضاً ضغوطاً كبيرة على أرباح الشركات، ما يجلب معه خطر خفض الأجور أو تسريح العمال.

وظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين انخفاض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 3 %، على أساس سنوي، في شهر أغسطس الماضي.

وتراجع المؤشر بنسبة 4.4 % في شهر يوليو الماضي، عقب انخفاض نسبته 5.4 % في يونيو السابق عليه، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس المنصرم بنسبة 0.2 %، مقارنة بانخفاض نسبته 0.2% في يوليو الماضي السابق عليه، حسبما أظهرت البيانات.

وأظهرت البيانات أن متوسط مؤشر أسعار المنتجين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، انخفض بنسبة 3.2 % على أساس سنوي.



