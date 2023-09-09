«اتصالات» تتيح مكالمات مجانية للمغرب

أعلنت شركة «اتصالات من e&» عن إتاحة إجراء مكالمات مجانية للمغرب، وذلك تضامناً مع الأشقاء خلال المصاب الذي ألمَّ بهم بسبب الزلزال المدمر الذي وقع البارحة وأوقع العديد من الضحايا.

وأوضحت الشركة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، أنها أتاحت لعملائها إجراء مكالمات تجوال صادرة غير محدودة مجانية إلى الإمارات، أو داخل المغرب، و30 دقيقة واردة مجانية أثناء التجوال في المغرب، و30 دقيقة دولية مجانية للاتصال بالمغرب من الإمارات.

وذكرت أن المكالمات ستكون متاحة حتى 15 سبتمبر المقبل، مؤكدةً ضرورة مشاركة الأهالي في المغرب أحزانهم والوقوف معهم في مصابهم الجلل.