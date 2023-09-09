«اتصالات» تتيح مكالمات مجانية للمغرب
التاريخ
9/9/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت شركة «اتصالات من e&» عن إتاحة إجراء مكالمات مجانية للمغرب، وذلك تضامناً مع الأشقاء خلال المصاب الذي ألمَّ بهم بسبب الزلزال المدمر الذي وقع البارحة وأوقع العديد من الضحايا.
وأوضحت الشركة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، أنها أتاحت لعملائها إجراء مكالمات تجوال صادرة غير محدودة مجانية إلى الإمارات، أو داخل المغرب، و30 دقيقة واردة مجانية أثناء التجوال في المغرب، و30 دقيقة دولية مجانية للاتصال بالمغرب من الإمارات.
وذكرت أن المكالمات ستكون متاحة حتى 15 سبتمبر المقبل، مؤكدةً ضرورة مشاركة الأهالي في المغرب أحزانهم والوقوف معهم في مصابهم الجلل.
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