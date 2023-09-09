شهدت قمة العشرين في نيودلهي، اليوم، إطلاق مشروع اقتصادي عملاق عابر للقارات يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط، ويمر بعدد من الدول من بينها الإمارات والسعودية وفق ما أعلن البيت الأبيض حيث من المقرر أن تتبنى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند والإمارات والسعودية إعلان نوايا ومذكرات تفاهم.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال القمة أن بلاده أطلقت والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرون مشروع خط حديد وشحن عملاق يربط أوروبا بالشرق الأوسط والهند.



وشهد إطلاق المشروع توقيع مذكرات تفاهم حول أطر التعاون بين البلدان لوضع بروتوكولٍ يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات وفق ما نقلته صحف هندية.





ويهدف المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط انابيب وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.



ويهدف أيضًا إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.

وقال جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، في تصريح نقلته صحيفة "إنديا إكسبرس" إن المشروع سيشمل الولايات المتحدة والهند والإمارات والسعودية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في مجموعة العشرين.

ومن شأن ممر السكك الحديدية والشحن أن يمكّن من زيادة التجارة بين البلدان، بما في ذلك منتجات الطاقة.

وقدم فاينر ثلاثة مبررات كبيرة للمشروع. أولاً إن الممر سيزيد الرخاء بين الدول المعنية من خلال زيادة تدفق الطاقة والاتصالات الرقمية. ثانياً، سيساعد المشروع في معالجة نقص البنية التحتية اللازمة للنمو في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وثالثاً، يمكن أن يساعد في "خفض التوترات في الشرق الأوسط.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، المشروع بأنه "تاريخي" وباعتباره "ممراً اقتصادياً بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا من شأنه أن يجعل التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بنسبة 40%.