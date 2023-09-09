شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان،

وزير الخارجية، إطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي، وذلك ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين "G20" بنيودلهي التي انطلقت أعمالها اليوم تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".

ويهدف هذا التحالف الذي تقوده جمهورية الهند ويضم دولة الإمارات وعدة دول أخرى، إلى تطوير وتعزيز استخدام الوقود الحيوي المستدام، ويساعد في تسريع الجهود العالمية لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية من خلال تسهيل التجارة في الوقود الحيوي المشتق من مصادر طبيعية.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بإطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي، مؤكدا أن هذه المبادرة العالمية الرائدة تشكل منصة داعمة للجهود العالمية المبذولة لتعزيز التحول في قطاع الطاقة ومكافحة التغير المناخي.

كما توجه سموه بالشكر إلى جمهورية الهند الصديقة على جهودها الكبيرة خلال رئاسة مجموعة العشرين.

وأكد سموه أن دعم رئاسة جمهورية الهند الصديقة لمجموعة العشرين شكل على الدوام أولوية بالنسبة لدولة الإمارات، مؤكدا أن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تاريخية متجذرة وشراكة إستراتيجية راسخة أثمرت العديد من الإنجازات التنموية للبلدين في المجالات كافة.