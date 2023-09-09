المغرب يعلن الحداد الوطني 3 أيام بعد الزلزال المدمر

المغرب يعلن الحداد الوطني 3 أيام بعد الزلزال المدمر
التاريخ
9/9/2023 3:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن المغرب الحداد الوطني لثلاثة أيام بعد الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 6.8 درجات.
وقال الديوان الملكي في بيان صدر مساء اليوم السبت، بعد يوم من وقوع الزلزال، إنه سيتم تنكيس العلم الوطني في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن القوات المسلحة ستنشر فرق إنقاذ لتزويد المناطق المتضررة بمياه الشرب النظيفة والإمدادات الغذائية والخيام والبطانيات.
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