الديوان الملكي المغربي يعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام

(MENAFN- Khaberni) خبرني
- أعلن الديوان الملكي المغربي مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وتنكیس الأعلام فوق جمیع المباني العمومیة، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة وراح ضحيته أكثر من 1000 شخص.
وقال الديوان الملكي إن الملك محمد السادس، ترأس بعد زوال يوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال الذي وقع يوم الجمعة 8 سبتمبر وخلف خسائر بشریة كبيرة ومادیة في العديد من جھات المملكة.
واستعرض المسؤولون الحاضرون آخر التطورات التي تعرفھا العمالات والأقالیم المتضررة ولا سیما على مستوى بعض المناطق التي تعذر الوصول إلیھا لیلا والتي لم یتم تحدید الوضع القائم بھا والشروع في عملیات الإنقاذ بها عند مطلع النهار.
وشكلت الإجراءات الاستعجالیة منذ اللحظات الأولى التي أعقبت الزلزال موضوع الجلسة، حيث شھدت تدخل القوات المسلحة الملكیة، والسلطات المحلیة، ومصالح حفظ النظام، وفرق الوقایة المدنیة، وكذا القطاعات الوزاریة المعنیة، حسث شملت الإجراءات تعزیز الوسائل وفرق البحث والإنقاذ من أجل تسریع عملیة إنقاذ وإجلاء الجرحى، وتزوید المناطق المتضررة بالماء الصالح للشرب، وتوزیع حصص غذائیة وخیام وأغطیة على المنكوبین، والاستئناف السریع للخدمات العمومیة، علما أن القوات المسلحة الملكیة نشرت وبشكل مستعجل، وسائل بشریة ولوجیستیة مھمة، جویة وبریة، ووحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق للبحث والإنقاذ، ومستشفى طبي جراحي میداني.
إلى ذلك، أفاد الديوان بأن الملك أعطى تعلیماته بھدف مواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعید المیداني، وأصدر أوامر بـ:
– الإحداث الفوري للجنة بین وزاریة مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأھیل وتقدیم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال،
– التكفل بالأشخاص في وضعیة صعبة خصوصا الیتامى والأشخاص في وضعیة ھشة،
– التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال لا سيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية،
– تشجیع الفاعلین الاقتصادیین بھدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنیة،
– فتح حساب خاص لدى الخزینة وبنك المغرب بھدف تلقي المساھمات التطوعیة التضامنیة للمواطنین والھیئات الخاصة والعمومیة،
– التعبئة الشاملة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بجمیع مكوناتھا من أجل تقدیم الدعم ومواكبة المواطنین في المناطق المتضررة،
– تشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية (أدوية، خيام، أسرة، مواد غذائية ..) على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث.
من جھة أخرى، أعطى الملك تعلیماته لوزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة لأداء صلاة الغائب، بمجموع مساجد المملكة ترحما على أرواح ضحایا ھذه الكارثة الطبیعیة.
كما أعرب الملك محمد السادس عن خالص تشكرات المملكة المغربیة للعدید من البلدان الشقیقة والصدیقة التي عبرت عن تضامنھا مع الشعب المغربي وأعلنت عن استعدادھا لتقدیم المساعدة في ھذه الظروف الاستثنائیة.
وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.
وأفاد التلفزيون المغربي بأن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 1037 قتيلا، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمنكوبين.
وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.
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