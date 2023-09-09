دارة المرحوم علي البشير بالتعاون مع جمعية (أفرا) تعقد ورشة تدريبي
التاريخ
9/9/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أقام الدكتور عمر علي البشير
بالتعاون مع جمعية محترفي الموارد البشرية العربية(أفرا) ورشة تدريبية وجاهية مجانية يوم السبت التاسع من ايلول من عام 2023
بعنوان: "مهارات حياتية Life Skills".
في دارة المرحوم علي البشير / زي-السلط.
وشارك بالورشة التدريبية المجانية عدد من المتدربين من كافة المحافظات الاردنية واشادوا بتنظيم الورشة وجمال الطبيعة في منطقة زي واختلاف الورشة التدريبية النوعي من حيث طبيعة المكان وأهمية المحاور التدريبية.
ورحب الدكتور عمر البشير بالحضور واشار " لمحبة والده علي البشير رحمه الله للمعرفة، والذي نهل منه وتعلم منه الكثير وأن هذا العمل ماهو إلى اقتداء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" واضاف " واشكر الله بأنه مَكّنني من أن احقق الخير وعدم انقطاع خير عمل والدي رحمه الله في الثلاثة
في الصدقة الجارية و في المسجد الذي أشدته وأكملت بنائه في العام المنصرم وها نحن اليوم جميعًا نقف في دارته التي بنيتها بيدي لتكون صرح علم
ينتفع به الناس وفي كل يوم ازوره في قبره في زي حيث قد جاورته في مزرعته وارجو الله أن اكون ولده الصالح الذي يدعو له".
ومن الجدير بالذكر أن علي البشير رحمه الله
ولد في السلط وتلقى علمه في جامعة دمشق وكان قومي الهوية ولكنه إبتعد عن حزب البعث بعد انقسامه وبقي وحدوي وقومي.
شارك في تأسيس المؤسسة القضائية في دولة الكويت وعاد الى وطنه ليكمل رسالته من القضاء الى الإدارة حيث خدم محافظًا في عده محافظات وكان من أوائل من ساهم في إعادة الديمقراطية الى الاردن من خلال المجلس الوطني الاستشاري وقبل أن يكون وزير داخلية في حكومة المغفور له عبد الحميد شرف والذي كان يشاركه قوميته العربية. وقد شكر الأستاذ نضال شلبي رئيس جمعية الموارد البشرية العربية في بداية جلسته التدريبية
هذه الاستضافة المتميزة لدارة المرحوم علي البشير
كما شكر الدكتورة هيا عاشور المنسق العام للفعالية على تنسيق وتقديم جلسات و ورش عمل تدريبية غير تقليدية.
وحثت الدكتورة هيا عاشور الجمعيات والمؤسسات غير الربحية للتعاون مع دارة المرحوم علي البشير في ورش عمل تدريبية مجانية لتهيئة وتدريب الشباب والشابات من كل التخصصات لسوق العمل .
وعلقت المهندسة قمر النابلسي في محاضرتها عن أهمية التدريب للشباب وتمكينهم من المهارات اللازمة في التوظيف.
كما أشاد سابقًا عطوفة الدكتور فراس مسلم أبو قاعود محافظ البلقاء بأهمية التدريب لابناء المحافظات الاردنية ودور المسؤولية الاجتماعية للإفراد للارتقاء والنهوض بالوطن ومؤسساته تحت قيادة ملك البلاد المفدى جلالة الملك عبدالله بن الحسين حفظه الله .
MENAFN09092023000151011027ID1107038064
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.