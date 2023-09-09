وشارك بالورشة التدريبية المجانية عدد من المتدربين من كافة المحافظات الاردنية واشادوا بتنظيم الورشة وجمال الطبيعة في منطقة زي واختلاف الورشة التدريبية النوعي من حيث طبيعة المكان وأهمية المحاور التدريبية.



ورحب الدكتور عمر البشير بالحضور واشار " لمحبة والده علي البشير رحمه الله للمعرفة، والذي نهل منه وتعلم منه الكثير وأن هذا العمل ماهو إلى اقتداء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" واضاف " واشكر الله بأنه مَكّنني من أن احقق الخير وعدم انقطاع خير عمل والدي رحمه الله في الثلاثة

في الصدقة الجارية و في المسجد الذي أشدته وأكملت بنائه في العام المنصرم وها نحن اليوم جميعًا نقف في دارته التي بنيتها بيدي لتكون صرح علم

ينتفع به الناس وفي كل يوم ازوره في قبره في زي حيث قد جاورته في مزرعته وارجو الله أن اكون ولده الصالح الذي يدعو له".

ومن الجدير بالذكر أن علي البشير رحمه الله

ولد في السلط وتلقى علمه في جامعة دمشق وكان قومي الهوية ولكنه إبتعد عن حزب البعث بعد انقسامه وبقي وحدوي وقومي.



شارك في تأسيس المؤسسة القضائية في دولة الكويت وعاد الى وطنه ليكمل رسالته من القضاء الى الإدارة حيث خدم محافظًا في عده محافظات وكان من أوائل من ساهم في إعادة الديمقراطية الى الاردن من خلال المجلس الوطني الاستشاري وقبل أن يكون وزير داخلية في حكومة المغفور له عبد الحميد شرف والذي كان يشاركه قوميته العربية. وقد شكر الأستاذ نضال شلبي رئيس جمعية الموارد البشرية العربية في بداية جلسته التدريبية



هذه الاستضافة المتميزة لدارة المرحوم علي البشير

كما شكر الدكتورة هيا عاشور المنسق العام للفعالية على تنسيق وتقديم جلسات و ورش عمل تدريبية غير تقليدية.

وحثت الدكتورة هيا عاشور الجمعيات والمؤسسات غير الربحية للتعاون مع دارة المرحوم علي البشير في ورش عمل تدريبية مجانية لتهيئة وتدريب الشباب والشابات من كل التخصصات لسوق العمل .

وعلقت المهندسة قمر النابلسي في محاضرتها عن أهمية التدريب للشباب وتمكينهم من المهارات اللازمة في التوظيف.



كما أشاد سابقًا عطوفة الدكتور فراس مسلم أبو قاعود محافظ البلقاء بأهمية التدريب لابناء المحافظات الاردنية ودور المسؤولية الاجتماعية للإفراد للارتقاء والنهوض بالوطن ومؤسساته تحت قيادة ملك البلاد المفدى جلالة الملك عبدالله بن الحسين حفظه الله .



