الديوان الملكي المغربي يعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام

وقال الديوان الملكي إن الملك محمد السادس، ترأس بعد زوال يوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال الذي وقع يوم الجمعة 8 سبتمبر وخلف خسائر بشریة كبيرة ومادیة في العديد من جھات المملكة.

واستعرض المسؤولون الحاضرون آخر التطورات التي تعرفھا العمالات والأقالیم المتضررة ولا سیما على مستوى بعض المناطق التي تعذر الوصول إلیھا لیلا والتي لم یتم تحدید الوضع القائم بھا والشروع في عملیات الإنقاذ بها عند مطلع النهار.

وشكلت الإجراءات الاستعجالیة منذ اللحظات الأولى التي أعقبت الزلزال موضوع الجلسة، حيث شھدت تدخل القوات المسلحة الملكیة، والسلطات المحلیة، ومصالح حفظ النظام، وفرق الوقایة المدنیة، وكذا القطاعات الوزاریة المعنیة، حسث شملت الإجراءات تعزیز الوسائل وفرق البحث والإنقاذ من أجل تسریع عملیة إنقاذ وإجلاء الجرحى، وتزوید المناطق المتضررة بالماء الصالح للشرب، وتوزیع حصص غذائیة وخیام وأغطیة على المنكوبین، والاستئناف السریع للخدمات العمومیة، علما أن القوات المسلحة الملكیة نشرت وبشكل مستعجل، وسائل بشریة ولوجیستیة مھمة، جویة وبریة، ووحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق للبحث والإنقاذ، ومستشفى طبي جراحي میداني.

إلى ذلك، أفاد الديوان بأن الملك أعطى تعلیماته بھدف مواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعید المیداني، وأصدر أوامر بـ:

– الإحداث الفوري للجنة بین وزاریة مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأھیل وتقدیم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال،

– التكفل بالأشخاص في وضعیة صعبة خصوصا الیتامى والأشخاص في وضعیة ھشة،

– التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال لا سيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية،

– تشجیع الفاعلین الاقتصادیین بھدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنیة،

– فتح حساب خاص لدى الخزینة وبنك المغرب بھدف تلقي المساھمات التطوعیة التضامنیة للمواطنین والھیئات الخاصة والعمومیة،

– التعبئة الشاملة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بجمیع مكوناتھا من أجل تقدیم الدعم ومواكبة المواطنین في المناطق المتضررة،

– تشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية (أدوية، خيام، أسرة، مواد غذائية ..) على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث.

من جھة أخرى، أعطى الملك تعلیماته لوزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة لأداء صلاة الغائب، بمجموع مساجد المملكة ترحما على أرواح ضحایا ھذه الكارثة الطبیعیة.

كما أعرب الملك محمد السادس عن خالص تشكرات المملكة المغربیة للعدید من البلدان الشقیقة والصدیقة التي عبرت عن تضامنھا مع الشعب المغربي وأعلنت عن استعدادھا لتقدیم المساعدة في ھذه الظروف الاستثنائیة.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.

وأفاد التلفزيون المغربي بأن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 1037 قتيلا، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمنكوبين.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

