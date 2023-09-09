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35 شريكا إستراتيجيا يساهمون في رسم خارطة الثروات خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة

9/9/2023 2:39:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد صابر
كشف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن أكثر من 35 شراكة مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية في الدورة الـ 12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023، التي ينظمها يومي 13 و14 سبتمبر الجاري تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد»، وتسعى إلى تطوير الممارسات والمعايير العالمية في مجال الاتصال الحكومي، وتعزيز رسالة المنتدى وإثراء فعالياته بالرؤى والخبرات المتنوعة لأصحاب التجارب الرائدة في موضوعاته التي تناقش موارد الأمم المختلفة وسبل تحويلها إلى ثروات، وتسلط الضوء على حاضر ومستقبل الموارد التي تسهم في تطوير المجتمعات.
الشراكات الاستراتيجية
ومن أجل إثراء فعالياته بالخبرات والآراء المتنوعة، عقد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات، ومن ضمنها «دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية» التي تشارك في المنتدى من خلال تنظيمها قاعة متخصصة تتضمن 6 فعاليات على مدار يومين، تحت عنوان «نقاشات تنمي مجتمعات» وتستهدف تمكين الأسر والمرأة وتعزيز جودة الحياة والصحة النفسية، والاستراتيجيات الحكومية للاستثمار في رأس المال البشري.
كما تشارك «جامعة الشارقة» كشريك استراتيجي للمنتدى من خلال «مختبر الأخبار» ويضم 9 فعاليات على مدار يومين، وتناقش آليات التغطية الإعلامية وإنتاج التقارير، وطرق إنتاج الرسوم المعلوماتية، وإدارة الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواضيع أخرى ذات صلة بمجال الاتصال والإعلام.
وتشارك «مدينة الشارقة للإعلام» بخطاب بعنوان «قوة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الاتصال في العصر الرقمي»، يستعرض تأثير الذكاء الاصطناعي المتزايد في الصناعات المختلفة والتحديات التي تصاحب هذه التطورات التكنولوجية.
وتتضمن قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمنتدى في دورته الـ12 كلا من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومركز إكسبو الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.
المؤسسات المشاركة
وسيحظى خبراء وطلاب هندسة الحاسوب برعاية خاصة من «مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات»، من خلال تنظيم «ملتقى الأمن السيبراني»، الذي يضم 5 محاضرات توعوية تقدم معلومات حول أحدث آليات الحفاظ على المعلومات في عصر المعلومات.
وبجانبها تنظم «وزارة التغير المناخي والبيئة» خطابا ضمن ملتقى الاستدامة، تحت عنوان «الأمن الغذائي.. قصة نجاح من الإمارات إلى العالم»، ويركز على الأمن الغذائي في دولة الإمارات، واستراتيجية الدولة وأبرز ممارساتها في استدامة الأمن الغذائي للسكان.
وتتيح شراكة المنتدى مع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» المؤسسة البحثية المستقلة التي تقدم مساهمات إيجابية للبحث العلمي، فرصة اطلاع زوار المنتدى على تقريرها «إدارة الثروات البشرية في عالم مأزوم»، كما تنظم ورشة بعنوان «إدارة الثروة في عالم مضطرب: تسخير رأس المال البشري والاستثمار في شباب اليوم» في قاعة «شبابنا ثروتنا».
ويستضيف «مركز الشباب العربي»، مع «منصة ألف للتعليم»، ثلاث جلسات في «ملتقى اللغة العربية»، بهدف تطوير التجربة التعليمية للطلاب، وإطلاع المشاركين على كيفية الاستمرار في تعلم واستخدام اللغة العربية والحفاظ عليها في ظل تداعيات العولمة وتأثيرات ثقافة أسواق العمل.
وإيمانا منها بأن الأطفال واليافعين أهم ثروات المستقبل، تنظم «مؤسسة ربع قرن»، جلستين حواريتين بعنوان «الاستدامة..الموارد الطبيعية والبيئة» و«رواق.. نهاية العالم»، ضمن منصة «شبابنا ثروتنا» خلال يومي المنتدى.
وتنظم مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» جلسة ضمن فعاليات «ملتقى الاستدامة» بعنوان «نتائج دراسة أثر الدعم الحكومي على استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، تهدف إلى صقل مهارات الشباب وتمكينهم معرفيا لإطلاق مشاريعهم الخاصة وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني. وتتجدد الشراكة مع «جامعة الإمارات العربية المتحدة»، في تنظيم «تحدي الجامعات»، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام ضمن فعاليات المنتدى، لتصميم وتقديم مشاريع مبتكرة في الاتصال الحكومي.
وفي سبيل إيجاد منصة رائدة تناقش الخطط الاستراتيجية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، تشارك «دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة» بقاعة متخصصة تنظم من خلالها 7 فعاليات متنوعة تهدف إلى تسليط الضوء على الاستدامة الزراعية، والتنوع البيولوجي، والتعريف بتجربة الشارقة الزراعية وتحديدا في زراعة القمح، ومراعي الشارقة المستدامة، وغيرها من الموضوعات.
وتشارك «دائرة العلاقات الحكومية» في المنتدى، كشريك استراتيجي، بهدف تسليط الضوء على دورها في تعزيز التواصل الدولي من خلال 4 جلسات لنقل وتبادل التجارب الدولية الناجحة بمشاركة نخبة من الخبراء وسفراء الدول ضمن قاعة «ربط الأمم.. بناء العلاقات».
وضمن شراكاته المجتمعية، يتعاون المنتدى مع «إدارة التنمية الأسرية وفروعها»، حيث يضيء على دورها في توفير خدمات وبرامج تنموية للأسر والأفراد في إمارة الشارقة، من خلال تنظيم خطاب بعنوان «اقبل التحدي» وتنظم «إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة» ورشة عمل بعنوان «الإعلام الصحي»، وتناقش أهمية دور الإعلام في نشر المعلومات وترسيخ الوعي الصحي المجتمعي.
بينما تنظم «دائرة شؤون الضواحي والقرى» جلسة حوارية بعنوان «مجالس الضواحي.. همزة الوصل بين الحكومة والمجتمع» تتناول دور مجالس الضواحي في تعزيز التلاحم المجتمعي والتنوع الثقافي.
ويحظى الشباب من خلال شراكة «مجلس الشارقة للشباب» مع المنتدى بفرصة ثمينة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ينظم المجلس عدة جلسات وحلقات منها «دور الشباب في تنمية الاقتصاد»، وحلقة شبابية بعنوان «المواطنة الإيجابية في الإعلام الرقمي»، وجلسة «الأمن الغذائي ودوره في المستقبل».
وفي مجال الابتكار والتسويق لرواد الأعمال، ينظم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، حلقة مستديرة تحت عنوان«حوارات شراع المجتمعية: التسويق الإبداعي في ريادة الأعمال» تناقش تحديات التسويق الإبداعي وسبل التغلب عليها.
ويحظى المنتدى بشراكات مع مؤسسات أخرى مثل: «مجموعة بيئة»، و«بلدية مدينة الشارقة»، و«أبوليتكل APolitical»، و«المجموعة الدولية للاستشارات»، بالإضافة إلى «طيران الإمارات» كناقل رسمي للمنتدى.
شركاء التدريب
وعلى مستوى الشراكات التدريبية، يعقد المنتدى شراكة مع «فريق الرؤى السلوكية BIT»، الجهة العالمية الرائدة التي تقدم نهجا مبتكرا في تطبيق العلوم السلوكية في سياقات السياسة والحكومة، وتمثل تلك الشراكة إضافة نوعية لـ30 مشاركا في «برنامج بناء القدرات»، ويأتي البرنامج تحت عنوان «توظيف الرؤى السلوكية لتحسين إدارة الموارد».
وضمن شركاء التدريب للمنتدى، يبرز «معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (يونيتار)»، وهي مؤسسة دولية تقدم حلولا تعليمية مبتكرة للأفراد والمؤسسات والهيئات، بهدف تعزيز عملية اتخاذ القرار العالمية ودعم الإجراءات على مستوى الدول، وينظم المعهد قبل وضمن فعاليات المنتدى برنامج «الاتصال الفعال في القطاع الحكومي» الذي يستهدف تنمية المهارات القيادية والاتصالية لدى المشاركين.
ولكل طفل وشاب شغوف بالتعرف على عالم الذكاء الاصطناعي وأسراره، تنظم «مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف» مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي، الذي يعد البيئة الإبداعية الأولى من نوعها في دولة الإمارات، لتعليم وتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي التطبيقية للطلاب والشباب، ويطرح لأول مرة ضمن فعاليات الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.
الشركاء الإعلاميون
يحظى المنتدى بشركاء إعلاميين دوليين وهم «إينكس» و«سكاي نيوز عربية»، إلى جانب الشركاء المحليين، وهم وكالة أنباء الإمارات (وام)، أبوظبي للإعلام، دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر.

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