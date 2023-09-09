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جمعية المهندسين الزراعيين صدقت على التقريرين الإداري والمالي لسنة 2022 بالإجماع

9/9/2023 2:39:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
عقدت جمعية المهندسين الزراعيين الجمعية العمومية العادية للتصديق على التقريرين الإداري والمالي لسنة 2022 ومناقشة بنود الاجتماع، ثم فتح باب أسئلة واستفسارات أعضاء الجمعية العمومية.
وقام رئيس مجلس الإدارة م.علي الغيث وأمين السر م.أحمد آتش بالرد على جميع الملاحظات التي أبداها الأعضاء بحضور ممثلي وزارة الشؤون ثم بعد ذلك اعتمدت التقريرين الإداري والمالي للعام 2022 بالإجماع.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الزراعيين م.علي الغيث بعد الانتهاء من التصديق على التقريرين الإداري والمالي: في البداية، أود ان اشكر ممثلي وزارة الشؤون الذين تواجدوا واشرفوا على الجمعية العمومية العادية منذ البداية حتى النهاية، كما اشكر جميع الإخوة الزملاء على حرصهم وتواجدهم لإنجاح الجمعية العمومية العادية والتصديق على تقريري الإداري والمالي 2022.
وأكد الغيث ان أعضاء مجلس الإدارة يسعون دائما لخدمة زملائهم المهندسين الزراعيين ويحرصون على إشراكهم بأكبر قدر من المشاركات الخارجية والداخلية للاستفادة واكتساب الخبرة، وهذا يعد من رسالتنا وأهدافنا، وان شاء الله نحن نسير وفق رسالة وأهداف جمعية المهندسين الزراعيين لإشراك جميع الزملاء بالمعارض الخارجية، وان كانت هناك ملاحظات سيتم معالجتها والحرص على ان تكون من أولوياتنا القادمة.

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