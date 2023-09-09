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طلبة متدربون ينهون بنجاح برنامج تأهيلهم الميداني في كونا

9/9/2023 2:39:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أنهى طلبة في المرحلة الدراسية الثانوية بكفاءة والتزام برنامجا تدريبيا ميدانيا صيفيا في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أقيم بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب تعزيزا لفرص نجاحهم عند التحاقهم مستقبلا بسوق العمل. وانخرط الطلبة على مدى شهرين ابتداء من التاسع من يوليو الماضي في ممارسة يومية مثمرة لمهارات وظيفية اكتسبوا خلالها خبرات مهنية متخصصة ودقيقة عبر الانتظام بالعمل في قسم مصادر المعلومات بمركز المعلومات والأبحاث في «كونا» ضمن خطة لهيئة الشباب لتدريب الطلبة في جهات حكومية تندرج ضمن مشروع أشمل تشترك أيضا في فعالياته التي اختتمت اليوم السبت عدة وزارات ومؤسسات رسمية أخرى. وبهذه المناسبة، أكدت رئيسة قسم مصادر المعلومات في المركز ابتهال المزيني في تصريح لـ «كونا» حرص الوكالة على تسخير كوادرها كافة لتأهيل وتدريب الشباب الكويتيين على العمل الميداني وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيدة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للشباب بهذا الشأن. وأعربت المزيني عن سعادتها بإنهاء «ثلة طيبة من الطلبة المتدربين للبرنامج التدريبي العملي بإتقان وإخلاص، والذي من شأنه صقل مهارات الشباب وإبراز قدراتهم الإبداعية واستثمارها في المشاركة العملية الفعالة بالجهات الحكومية خدمة للدولة والمجتمع». وأوضحت أنه تم تدريب الطلبة في قسم مصادر المعلومات على كتابة التقارير الإعلامية ومتابعة الأخبار اليومية وتصنيف وأرشفة تلك التي تبث منها في نشرة (كونا) وعبر مصادر أخرى.
من جانبه، قال مسؤول مشروع التوظيف الصيفي للطلبة في الهيئة العامة للشباب جاسم البغلي لـ «كونا»، إن هذا المشروع يندرج ضمن الأنشطة الصيفية التي تقوم بها الهيئة وتعنى بجميع المراحل السنية للجنسين من خلال إلحاقهم بأعمال تدريبية مختلفة في وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية.
وأضاف البغلي أن فكرة هذا المشروع تركز على استثمار وقت فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع ويمدهم بالخبرات العملية والمهارات الوظيفية المتنوعة عبر التعامل مع القطاع الحكومي المؤسسي بمفهومه الشامل.
وأكد حرص الهيئة على تقاضي الطلبة أجورا مقابل ما يقومون به من أعمال تشجيعا وتحفيزا لهم لتقديم مشاركة جادة ومنتجة ومتجددة في العمل الحكومي وصقلا لمواهبهم الميدانية، وتعميقا لتجاربهم الوظيفية.
وأعرب عن شكره للطلبة لالتزامهم وتفانيهم خلال فترة التدريب الميداني، مقدرا عاليا تعاون وكالة (كونا) وسائر الجهات الحكومية المعنية على هذا الصعيد في تسخير كل الجهود وتيسيرها كل السبل لاستفادة الطلبة من تجاربها وتقنياتها وإمكانياتها العملية، آملا توطيد هذا التعاون مستقبلا لرسم خريطة طريق لتمكين الشباب وإطلاق طاقاتهم الكبيرة والمتميزة تعظيما لمساهماتهم في رفعة وطنهم وتطويره وازدهاره.
من ناحيته، قال الطالب المتدرب أحمد الزير، إن العمل في فترة الصيف يعتبر فرصة لاستثمار وقت العطلة الصيفية بالعمل الإيجابي المنتج والاستفادة من تجارب الموظفين في القطاع الحكومي وتنمية المهارات والقدرات الفنية لدى الشباب الكويتي.
بدوره، وصف الطالب عبدالله الحربي العمل الميداني في وكالة (كونا) بأنه «تجربة كبيرة» لاكتشاف المواهب الشابة وتطويرها والاحتكاك بالموظفين واستقاء الخبرات المهنية منهم في المجال الإعلامي والإخباري وتصنيف وأرشفة المواد المختلفة بهذا المجال.
وأعرب الزير والحربي عن امتنانهما وتقديرهما لـ (كونا) لتوفيرها فرص عمل مؤقتة لطلبة مرحلة الثانوية العامة ودعمها لهم بما استلزم ذلك من تهيئة لكل الوسائل وبذل مختلف الجهود.

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