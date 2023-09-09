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من غامبيا إلى مدغشقر قادة التغيير والاستدامة على منصة منتدى الشارقة الدولي للاتصال الحكومي

9/9/2023 2:39:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد صابر
يشهد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ 12 التي تنعقد تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد» يومي 13-14 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة، عدة خطابات ملهمة في موضوعات تخص الاستدامة والممارسات الخضراء والحفاظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض، تأخذ الحضور في رحلة إلى تجارب شخصيات نجحت بقواها في ترك بصماتها الخضراء على مجتمعاتها.
وتقدم يولاند راندريانامبينينا خطابا ملهما بعنوان «الطاقة من يد امرأة»، تتناول فيه مسيرتها وكيف ألهمت مجتمعها لامتلاك الطاقة الشمسية، بينما تتحدث إيساتو سيساي، التي تعرف في بلدها باسم ملكة التدوير، وبدأت حركة إعادة التدوير باسم «كيس بلاستيكي واحد» في خطاب ملهم تحت عنوان «الاستدامة الإبداعية: نحو مفهوم جديد لبناء الثروات»، ويعتلي المستشار أندرو رزيبا، الخبير في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة غالوب الدولية، منصة المنتدى في خطاب حول الأمن المائي والغذائي بعنوان «بوصلة لمسار عالمي آمن».
الطاقة من يد امرأة
في هذا الخطاب الذي تلقيه يولاند راندريانامبينينا، يتعرف زوار المنتدى على تجربتها في التمكن من مهارات صناعة وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، وكيف استطاعت تدريب نساء قريتها اللواتي تعاني معظمهن الأمية، على تركيب ألواح الطاقة وصيانتها وتشغيلها، لتنقل رسالة مفادها أن الأمية ليست عائقا أمام من يريد المساهمة في خدمة مجتمعه والعالم، وأن على المجتمعات أن تؤمن بما يمكنها أن تقوم به، وستنجح في مسعاها.
الاستدامة الإبداعية
كما يتعرف جمهور المنتدى على تجربة في الاستدامة الإبداعية ومفهوم جديد لبناء الثروات، في خطاب ملكة التدوير «إيساتو سيساي» الناشطة والرائدة الاجتماعية من غامبيا التي علمت نساء بلدها مهارات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية وتحويلها إلى منتجات تباع، وتدرّ دخلا على العائلات، وقدمت بذلك دليلا واضحا على إمكانية تحويل الموارد المستهلكة إلى ثروات تصب في مصالح المجتمعات، وتدعم سبل العيش الكريم.
مسار عالمي آمن
على الرغم من اتساع الحديث حول الأمن المائي والغذائي، إلا أن هذه القضية تظل بحاجة إلى تفاصيل كتلك التي يقدمها المستشار أندرو رزيبا، فبحكم منصبه شريكا في مؤسسة غالوب والمدير التنفيذي للقطاع العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أسهم بشكل مباشر في تصميم العديد من المؤشرات الدولية، وفي مقدمتها مؤشر الأمن الغذائي والقضاء على الجوع، الذي يسهم في تطوير حلول قائمة على البيانات والأبحاث، إلى جانب قيادته لعدة فرق تعمل مباشرة مع الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية، ويتناول في خطابه أهمية البيانات والمؤشرات في خدمة مساعي الحكومات والمجتمعات نحو استثمار الموارد في مسيرتها التنموية، ومحاور أخرى ذات صلة باستشراف تحديات الأمن المائي والغذائي العالمي.

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