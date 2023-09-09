

البسام: استغلال البعض لحاجة المستهلكين وعدم وجود السلع المناسبة في الأسواق يسببان مشكلة

العوضي: الزيادات طالت أيضاً الرسوم الدراسية في بعض المدارس الخاصة

الرومي: زيادة أسعار المستلزمات المدرسية واضحة في الأسواق الموازية

أم ناصر: ارتفاع أسعار الشنط المدرسية في الأسواق بسبب الماركات المخيزيم: ارتفاع السعر بأكثر من 15% يشير إلى وجود خلل يجب معالجته



عاطف رمضان

أكد متخصصون وخبراء في الاقتصاد أن ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية والقرطاسية في الأسواق المحلية بنسب تتراوح بين 10% و30% تقريبا بسبب زيادة الطلب مقابل المعروض منها، مشيرين الى ضرورة وجود كميات كبيرة من هذه السلع عبر الاستيراد المباشر وتوافر السلع البديلة.

وناشدوا، في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء»، الجهات المعنية تشديد الرقابة على الأسواق خاصة الموازية لمنع مستغلي الأوضاع عبر رفع الأسعار بطرق مصطنعة مما يرهق كاهل أولياء الأمور. وأشار البعض إلى ان بعض المدارس الخاصة رفعت أسعار خدماتها ورسومها بشكل يرهق رب الأسرة.

وذكر البعض ان أسعار المستلزمات المدرسية في الجمعيات التعاونية مستقرة وذلك لأن القطاع التعاوني يعتبر ملاذا آمنا للمستهلك الكويتي وانه يستقطب شريحة من المواطنين تقدر نسبتها بأكثر من 60% من اجمالي المواطنين في الكويت، بالإضافة الى عروض الأسعار والتخفيضات والمنافسة بين الجمعيات التعاونية. وأشادوا بما أعلنته الحكومة مؤخرا عن رفضها الغاء قرار تثبيت الأسعار وان ذلك يعمل على استقرار الأسعار في الاسواق المحلية.

وفيما يلي التفاصيل.

في البداية أرجع عميد كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية السابق د.صادق البسام الارتفاع في أسعار السلع المدرسية والتي تزيد نسبتها عن 10% لأسباب متعددة منها زيادة الطلب على هذه السلع مقابل المعروض منها مما أدى الى رفع أسعارها، كذلك استغلال البعض لحاجة المستهلكين وعدم وجود السلع المناسبة في الاسواق.

وأضاف البسام أن الحلول اللازمة لمشكلة ارتفاع الأسعار هي العمل على توفير السلع بكميات تلبي احتياجات الأعداد الكبيرة من طلبة المدارس حتى تكون هناك موازنة بين العرض والطلب، كذلك قيام الجهات المعنية بمراقبة الأسعار ومنع استغلال الأوضاع عبر رفع الأسعار بطرق مصطنعة لان هناك عائلات كثيرة لا تستطيع ان تشتري هذه السلع بأسعار مرتفعة.

الأزمات العالمية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد المخيزيم ان هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار المستلزمات المدرسية، متوقعا ان تكون هذه الارتفاعات في الأسعار بسبب الازمات العالمية مما نتج عنه هذه الارتفاعات التي قد تكون مبالغا فيها «مصطنعة» او منطقية بسبب جائحة كورونا والكساد العالمي وغيرها.

وأضاف المخيزيم ان أسعار المستلزمات المدرسية مبالغ فيها ويتضرر منها محدودو الدخل خاصة من لديه 3 أو 4 أولاد، داعيا الجهات المعنية إلى ألا تغفل عن ذلك وان تراقب الأسواق ويكون لديها مقارنات بين أسعار العام الحالي والعام الماضي وفي حال كانت هناك ارتفاعات غير مبررة في الأسعار تتم مساءلة التاجر.

ولفت الى ان ارتفاع السعر اذا كان اكثر من 15% يشير ذلك الى وجود خلل يجب ان تتم معالجته مثل مراقبة الأسعار وأن تكون هناك سلع بديلة.

وزاد: لكن حتى الأسواق الشعبية من الملاحظ انها ترفع الأسعار، فمن كان يدفع في السابق على سبيل المثال 20 دينارا أصبح الآن يدفع 45 أو 50 دينارا.

ونوه الى ان اتحاد الجمعيات التعاونية يمكن ان يكون له دور تجاه ذلك مثل فتح الاستيراد المباشر لاستيراد هذه السلع لتحقيق المنافسة في الاسواق والقضاء على ظاهرة وصول سعر الشنط المدرسية لأسعار تصل أحيانا الى 25 دينارا او 30 دينارا للشنطة الواحدة مما يمثل ضغوطات على رب الأسرة.

الجهات المعنية

أما الكاتب والناشر علي العوضي فقد أكد أن كثيرا من السلع والمستلزمات المدرسية وغيرها شهدت ارتفاعا لأسعارها خلال الفترة الأخيرة، مناشدا الجهات المعنية بمراقبة الأسواق، مشيرا الى ان نسبة ارتفاع أسعار السلع المدرسية والقرطاسية تزيد عن 15% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف العوضي ان زيادة الأسعار المبالغ فيها ترهق رب الأسرة، مستغربا من هذه الارتفاعات لمنتجات قد تكون تم تخزينها من العام الماضي.

وزاد: حتى الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة تم رفع أسعارها مثل خدمات الابلكيشن التي كانت مجانا بعض المدارس حددت لها رسوم 75 دينارا.

الأسواق الموازية

بدوره، أفاد أمين الصندوق لدى الجمعية الكويتية لحماية المستهلك د.عبدالعزيز الرومي ان هناك سوقين في الكويت هما الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، مشيرا الى أن السوق التعاوني كبير ويستهدف شريحة من المواطنين تقدر نسبتها باكثر من 60% وان هذا السوق أسعاره شبه مستقرة لوجود اتحاد الجمعيات التعاونية الذي وضع تسعيره للسلع عبر الباركود في متناول المستهلك المحلي وذلك مقارنة بالدول المجاورة. وأضاف الرومي ان هناك تنافسا بين الجمعيات التعاونية مما ينعكس إيجابا لصالح المستهلكين عبر تخفيض الأسعار وإقامة العروض، موضحا ان أسعار المستلزمات المدرسية في التعاونيات قد تكون مقبولة. وبين ان 9 شركات تقريبا في الكويت تورد منتجات المستلزمات المدرسية والقرطاسية للجمعيات التعاونية بأسعار ثابتة في الباركود مما يصعب رفع السعر في ظل قرار تثبيت الأسعار الذي أعلنت الحكومة مؤخرا عن رفض إلغاء هذا القرار.

ومضى قائلا: ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية في الأسواق الموازية هذا العام بنسبة 30% تقريبا مقارنة بالعام الماضي، داعيا الجهات المعنية بالتدخل عبر مراقبة الأسواق الموازية بشكل مستمر وألا يكون هذا التدخل في حال وجود مشكلة او شكوى من قبل أحد المستهلكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأنهى حديثه قائلا: الجمعيات التعاونيات في الكويت هي الملاذ الآمن للمستهلك الكويتي.

محلات الجملة

من جهة أخرى، أفادت المواطنة «ام ناصر» بأن هناك إقبالا من قبل المواطنين على شراء المستلزمات المدرسية منذ نهاية أغسطس الماضي وان ذروة الاقبال كانت خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، مشيرة الى ان الأسعار في متناول الجميع خاصة في محلات بيع الجملة، مستدركة بالقول: هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار الشنط المدرسية في الأسواق بنسبة لا تقل عن 10% مقارنة بالعام الماضي بسبب الماركات التي يتم عرضها في السوق.

«التجارة»: جولات مستمرة

لمراقبة الأسواق ورصد الأسعار

قالت مصادر في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» ان الوزارة تكثف جولات مفتشيها على الاسواق بشكل مستمر، كما قامت الوزارة خلال الأيام الأخيرة بحملة تفتيشية على لوازم القرطاسية المكتبية في عدد من مناطق الكويت، وقام المفتشون برصد الأسعار وأخذ تعهدات على مكتبات بيع القرطاسية بالالتزام بالأسعار قبل وبعد الموسم الدراسي. واضافت المصادر ان الوزارة في حال اكتشفت زيادات مصطنعة في الاسعار تطبق القانون عبر اجراء مخالفة وتحويل الشركات إلى النيابة التجارية.

بائعون لـ «الأنباء»: إقبال كبير على القرطاسية منذ بداية سبتمبر

التقت «الأنباء» عددا من بائعي القرطاسية للوقوف على آرائهم، حيث أفاد محمد عجيز بأن هناك اقبالا كبيرا من قبل المواطنين على شراء المستلزمات المدرسية، مشيرا الى ان الأسعار مناسبة وتعتبر اقل من العام الماضي خاصة ان بعض المحلات الكبرى تقوم ببيعها بسعر الجملة.

وأضاف محمد عجيز ان أسعار المنتجات المدرسية في الكويت تختلف من شركة الى أخرى حسب الصنف والجودة وان اكثر المراحل اقبالا على شراء المستلزمات المدرسية الحضانة والابتدائي والمتوسط وان ذروة الاقبال منذ 1 سبتمبر الجاري.

وأشار الى ان الشنط المدرسية تبدأ أسعارها من دينار واحد الى 4.5 دنانير وفي محلات أخرى يصل سعر الشنطة الواحدة الى 14 دينارا وذلك حسب الماركة والجودة.

من جانبه، قال احمد رمضان ان هناك اقبالا كبيرا على المستلزمات والأدوات المدرسية من قبل المستهلكين خاصة في الجمعيات التعاونية ومحلات القرطاسية والمكتبات، مشيرا الى ان هذا الاقبال بدأ خلال فترة 10 أيام الأخيرة وان أسعار المستلزمات المدرسية مماثلة للأسعار التي كانت متداولة في الأسواق خلال العام الماضي.

وأكد ان الأسعار مستقرة وانه على سبيل المثال الشنط المدرسية التي كان يتم بيعها العام الماضي يتم عمل تخفيضات عليها هذه السنة، وذلك في بعض الجمعيات التعاونية، مبينا ان سعر الشنطة الواحدة يتداول في الأسواق ما بين 4 دنانير و16 دينار وكذلك 20 دينار حسب الماركات.

اما سعيد نظير فقد اكد ان هناك اقبالا من قبل المستهلكين على شراء المستلزمات المدرسية حاليا من بداية سبتمبر الجاري، مشير الى ان الأسعار مستقرة وبعض المنتجات يتم بيعها حاليا بسعر اقل مقارنة بالعام الماضي. وأضاف ان المنتجات المدرسية يتم استيرادها من الصين وألمانيا وتايوان وغيرها من الدول.