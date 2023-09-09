الغذاء والتغذية منح موظفين صفة الضبطية القضائية

الغذاء والتغذية منح موظفين صفة الضبطية القضائية
التاريخ
9/9/2023 2:39:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام في الهيئة العامة للغذاء والتغذية قرارا بمنح موظفين صفة الضبطية القضائية.
ونص القرار على:
مادة أولى
يمنح الموظفان التالية بياناتهما صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، واللوائح المنفذة له، والقرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم 307 لسنة 2021:
٭ د.مشعل محمد فهيد الزعبي - نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف
٭ طلال مبارك مزيد الديحاني - مدير إدارة تفتيش محافظة الجهراء
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
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