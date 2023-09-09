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الغذاء والتغذية منح موظفين صفة الضبطية القضائية

9/9/2023 2:39:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام في الهيئة العامة للغذاء والتغذية قرارا بمنح موظفين صفة الضبطية القضائية.
ونص القرار على:
مادة أولى
يمنح الموظفان التالية بياناتهما صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، واللوائح المنفذة له، والقرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم 307 لسنة 2021:
٭ د.مشعل محمد فهيد الزعبي - نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف
٭ طلال مبارك مزيد الديحاني - مدير إدارة تفتيش محافظة الجهراء
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

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