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إدراج الاعتمادات المالية للمركز الوطني للأمن السيبراني ضمن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية

9/9/2023 2:39:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعديل الفقرة الثانية من المادة 8 من مرسوم 37 لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني.
وتضمن المرسوم:
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم 37 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتي:
«وتدرج الاعتمادات المالية للمركز وتعاقداته ضمن ميزانية الوزارات والإدارات الحكوميـــــة بعــــد التنسيـــق بين الوزير المختص ووزير الماليـــة، وذلك اعتبارا من ميزانية السنـــة الماليــة 2024/2025».
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

MENAFN09092023000130011022ID1107038051

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