إدراج الاعتمادات المالية للمركز الوطني للأمن السيبراني ضمن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية
التاريخ
9/9/2023 2:39:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعديل الفقرة الثانية من المادة 8 من مرسوم 37 لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني.
وتضمن المرسوم:
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم 37 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتي:
«وتدرج الاعتمادات المالية للمركز وتعاقداته ضمن ميزانية الوزارات والإدارات الحكوميـــــة بعــــد التنسيـــق بين الوزير المختص ووزير الماليـــة، وذلك اعتبارا من ميزانية السنـــة الماليــة 2024/2025».
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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