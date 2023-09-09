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العتيبي تذليل العقبات أمام مزاولة المهندسين الأردنيين للمهنة

9/9/2023 2:39:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اتفقت جمعية المهندسين الكويتية ونقابة المهندسين الأردنيين على الربط الإلكتروني بينهما وتطوير علاقات التعاون القائمة بينهما في مجالات الاعتماد الأكاديمي للجامعات الكليات الهندسية في البلدين الشقيقين.
جاء ذلك في ختام زيارة رسمية لوفد من نقابة المهندسين الأردنيين إلى جمعية المهندسين الكويتية مساء الخميس في إطار زيارته إلى الكويت للقاء المهندسين الأردنيين.
وأكد أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي، خلال استقباله الوفد، أن جمعية المهندسين الكويتية لن تتوانى في تذليل كل العقبات التي تواجه الزملاء العاملين في الكويت وأنها على استعداد للربط الإلكتروني الذي اقترحه الزملاء الأردنيون للارتقاء بأساليب اعتماد مزاولة المهنة الهندسية، مضيفا أن علاقاتنا مع نقابة المهندسين الأردنيين وتسهيل إجراءات مزاولة المهنة لهم في الكويت موضع اهتمام مجلس إدارة الجمعية.
بدوره، قدم رئيس لجنة اعتماد المؤهلات الهندسية في جمعية المهندسين الكويتية د.أحمد أمين ومستشار اللجنة د.علي الشمري عرضا عن آليات الاعتماد في الجمعية للمؤهلات الهندسية لمنح مزاولة المهنة الهندسية في الكويت.
واستعرض الشمري التعاون القائم مع نقابة المهندسين الأردنيين، مبديا الاستعداد للتعاون في اعتماد الجامعات الأردنية الجديدة مع التركيز على تنفيذ متطلبات الاعتماد من قبل لجنة الاعتماد الكويتية الوطنية للمؤهلات الهندسية في الجمعية والتوافق مع أسس من العضوية للمهندسين في جمعية المهندسين الكويتية.
من جانبه، قدم رئيس الوفد الأردني عضو مجلس إدارة النقابة د.ابراهيم العدوان شرحا عن تطورات العملية التعليمية للقطاعات الهندسية، لافتا إلى التركيز مؤخرا على التعليم الهندسي ـ التطبيقي ليلبي متطلبات العصر.
كما قدم أمين عام النقابة الأردنية م.علي ناصر شرحا عن آلية العمل في النقابة وعرض بعض العقبات التي تواجه بعض الزملاء خريجي الجامعات الخاصة والحكومية في الكويت.
وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على تطوير التعاون والقيام بزيارات مشتركة بين الجانبين للوقوف على تطورات مزاولة المهنة الهندسية والارتقاء بالعلاقات الثنائية للتوافق ومتطلبات المرحلة القادمة من العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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